Il giovane derby Nona sfida, la prima al ’Mapei’

Un derby particolare, giovane, che si porta dietro una tradizione di poche partite, certamente sentito ma senza suscitare toni esasperati. Quasi un incontro tra vecchi amici che solo recentemente hanno cominciato a rifrequentarsi. Tutto ciò per dire che la sfida di oggi al ’Mapei’ di Reggio Emilia, per quanto riguarda il campionato, sarà nella storia di Modena e Sassuolo soltanto la nona.

Gialloblù e neroverdi hanno per anni infatti viaggiato su binari paralleli, e mentre i derby sentiti sotto la Ghirlandina erano quelli con Bologna e Reggiana, all’ombra della Rocca le sfide più accese erano probabilmente quelle con il Carpi. Poi è arrivata l’era Mapei del patron Giorgio Squinzi, e con essa la grande e rapida ascesa neroverde col Sassuolo che, dopo decenni nelle serie inferiori, con la promozione in B del 2008 si è ritrovato nello stesso campionato del Modena. E così, quella che per anni era stata un classico delle amichevoli estive o al limite una gara di Coppa Italia di serie C, è diventata un derby vero e proprio: e da quel momento lo zoccolo duro dei tifosi sassolesi, che tifava certo i neroverdi ma che non nascondeva antiche simpatie per i canarini o anche per la Reggiana (i granata erano in fondo solo al di là della sponda occidentale del Secchia), si è trovata in una situazione piacevolmente nuova. In questa inedita dimensione professionistica è dunque partita la nuova era di questa sfida, che nelle cinque stagioni in cui il Sassuolo ha militato in B (arrivando sempre, a parte un’occasione, davanti ai gialli) ha sempre avuto lo stadio Braglia come palcoscenico. Infatti la società presieduta da Carlo Rossi scelse lo stadio modenese come ‘casa’ per il campionato cadetto, lasciando così il vecchio Ricci, che sarebbe stato da adeguare non solo in modo strutturale e che per la sua posizione centralissima avrebbe creato alla città problemi di viabilità e di gestione delle tifoserie avversarie. Va da sé che gli otto precedenti derby di campionato si sono tutti giocati a Modena, il primo il 24 novembre 2008 e l’ultimo il 26 aprile 2013, questo quasi alla fine di una stagione che sancì la storica promozione del Sassuolo in Serie A, e con essa il ‘trasferimento’ a Reggio Emilia, con lo stadio che divenne di proprietà della società di patron Squinzi.

Una promozione che ribaltò quelle che per decenni erano state le gerarchie calcistiche provinciali (qualche anno dopo anche il Carpi centrò per un anno la massima serie e il Modena si ritrovò superato, in modo non proprio ‘digeribile’ anche dai biancorossi), e che diede a quello zoccolo duro di tifosi neroverdi e a quelli delle ultime generazioni la incommensurabile soddisfazione di misurarsi con le grandi del calcio italiano. Per questo avvenimento storico venne ripescata anche una poco conosciuta canzone di Pierangelo Bertoli, ’Sunàm al campanoun’, scritta negli anni settanta e facente parte del suo primo introvabile album prodotto soltanto in un migliaio di copie (Roca blues, 1975), che però in realtà era stato l’inno di quella che per un periodo fu la seconda squadra della città, la Sassolese, tanto che iniziava con "Scendono in campo le maglie rosse e blu, la Sassolese non teme gli avversari...". Ma questi sono particolari. La storia pareva tornare ai binari paralleli ma a ruoli invertiti, con i neroverdi stabilmente in Serie A ed il Modena ad arrabattarsi tra Serie B, Serie C, fallimento e rinascita con ripartenza dalla quarta serie.

Ma ora, a distanza di undici anni (tanti quanti i neroverdi sono rimasti in A), il binario torna lo stesso dopo la retrocessione del Sassuolo della primavera scorsa. E per questo il derby, per la prima volta in campionato (nel 2015 a dire il vero al Mapei ce ne fu uno di Coppa Italia), si giocherà a Reggio Emilia. Va comunque ricordato che l’ultimo precedente, risalente al 2022, fu anch’esso di Coppa con i gialli che al Braglia eliminarono il Sassuolo dalla competizione sconfiggendolo 3 a 2. Ma qui conta il campionato, e che la sfida numero nove, come le altre otto in Serie B, vada in scena, per un derby ancora pulito e ben poco inquinato da rivalità radicate nel tempo, e che per il Modena potrebbe essere l’occasione per provare a riprendersi quella leadership provinciale perduta.