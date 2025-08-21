Il sogno della Virtus prosegue. In Islanda per scrivere la storia

A 3.000 chilometri da Acquaviva, la Virtus va a caccia di un’impresa storica. Un’altra. In 180 minuti la squadra di Luigi Bizzotto, che appena qualche giorno fa ha conquistato l’ambito traguardo battendo i moldavi del Milsami, ha la possibilità di prendersi addirittura la fase a gironi della Conference League. Ma prima i playoff e il primo round è in programma questa sera (calcio d’inizio alle 20) allo stadio Kopavogsvollur di Kopavogur. Dove ci sono da battere i campioni islandesi del Breidablik.

"La squadra sta bene – assicura ai microfoni di Rtv San Marino, il direttore generale del club di Acquaviva, Mirko Montali – Sicuramente il morale è alto perché sappiamo che abbiamo fatto un’impresa. Il morale è molto alto, i ragazzi li vedo concentrati e sicuramente sono convinto che faremo bene. Noi di pressione non ne abbiamo, sappiamo che abbiamo fatto bene, vogliamo continuare a fare bene e continuare in questo percorso che fino a poco tempo fa sembrava praticamente impossibile. L’obiettivo è ripetere la prestazione della scorsa settimana".

Rispetto alla prima impresa ci sarà qualche novità. Basta dare un’occhiata alla lista dei sammarinesi per accorgersi che qualcosa mister Bizzotto cambierà. Bloccati dall’infermeria, ieri non sono partiti per Reykjavik, a bordo del lussuoso Boeing 737-548 9h-Mac di Oryx Jet decollato da Rimini, Rinaldi e Piscaglia. Mentre su quel volo c’è salito Sabato che si è ormai buttato alle spalle quegli acciacchi fisici che lo avevano costretto ai box nel doppio confronto contro il Milsami. Assenze e ritorni, ma anche qualche volto nuovo in casa Virtus per l’appuntamento con la storia. E potrebbe essere subito in campo il difensore Legittimo. Non è lui l’unico acquisto in corsa perché in quella lista c’è anche il portiere sammarinese Manzaroli.

Niente trasferta in Islanda per Battistini e Passaniti che in maglia Virtus ci saranno, invece, per il match di ritorno previsto per la prossima settimana al San Marino Stadium. Ma l’appuntamento con la storia inizia questa sera. "Serve il nostro entusiasmo – dice il ds Matteo Guiducci – sappiamo che sarà molto difficile, che dovremo fare un’ulteriore impresa, ma come ci diciamo da giorni sognare non costa nulla e secondo me abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi anche in campo europeo".