Il tricolore, la Coppa e la ’profezia’ di Zuppi

Da Roma a Roma. Il cerchio si chiude, in qualche modo. Già, perché la nuova stagione del Bologna comincia con la prima gara di campionato. E comincia proprio dall’Olimpico di Roma. E il ricordo, anche se l’avversario era differente, va alla magica notte del 14 maggio quando, con un gol realizzato da Dan Ndoye, i ragazzi di Vincenzo Italiano superarono il Milan, conquistando, con pieno merito, la terza Coppa Italia della storia del club.

Cento giorni dopo (in realtà 101) la squadra torna non tanto sul luogo del delitto, quanto, piuttosto, sul teatro dei trionfi.

Perché, poi non va dimenticato che, l’ultima volta con i giallorossi, all’Olimpico, arrivò un pomeriggio magico per il Bologna. Fatato per i rossoblù – a segno persino Karlsson, il suo unico sigillo –, meno per la Roma che, dopo quel ko, mandò a casa anche Ivan Juric, che a sua volta aveva rilevato Daniele De Rossi.

Questa volta non ci saranno né l’uno né l’altro, né tantomeno Claudio Ranieri che aveva preso il posto del tecnico croato. Ma Gian Piero Gasperini, chiamato a confermarsi al top, dopo le brillanti stagioni a Bergamo.

Uno degli ultimi ricordi di Gasp, è il sigillo di Santiago Castro, capace di sorprendere la difesa orobica e trascinare il Bologna nella semifinale con l’Empoli.

Poi, Roma, evoca sempre piacevoli ricordi nelle menti dei tifosi rossoblù. Il 14 maggio, appunto, la terzo Coppa Italia. Ma vi ricordate dove e quando, il Bologna vinse la seconda?

Era il 23 maggio 1974, cinquantuno anni fa: si giocava sempre all’Olimpico (non ancora con il look legato ai lavori per Italia ’90). E Bulgarelli e compagni, ai rigori (tempi regolamentari terminati sull’1-1, con un penalty trasformato quasi allo scadere da Beppe Savoldi), piegarono quel Palermo che già assaporava il primo trionfo.

E se non vi basta, a Roma, la finale di Coppa Italia del 1974, è impossibile dimenticare quel 7 giugno 1964. L’unico scudetto italiano deciso con uno spareggio. E gli undici eroi di Fulvio Bernardini seppero piegare, con un perentorio 2-0 (reti di Dondolo Nielsen e Romanino Fogli) l’Inter di Helenio Herrera che aveva appena vinto la Coppa dei Campioni.

Roma, dunque, nella storia rossoblù. E chissà che, prima o poi, non si debba sperare nella ‘profezia’ del cardinal Zuppi. Ricordate? Don Matteo, prima della finale di Coppa Italia, era considerato un candidato autorevole alla successione di Papa Francesco. Interrogato qualche giorno dopo l’ascesa di Leone XIV, il cardinale delle Due Torri se la cavò con una battuta. "In tanti speravano in me come Papa? Io non ho mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia". La Coppa Italia è arrivata. Ora aspettiamo il tricolore…