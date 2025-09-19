Imola riparte di slancio per assicurare continuità e spettacolo al PalaRuggi

Non è stata un’estate banale quella delle due squadre imolesi di pallacanestro. La priorità in casa Andrea Costa e Virtus era ristrutturarsi dal punto di vista societario e iscriversi al campionato di B Nazionale.Un obiettivo di vitale importanza, come è facile intuire, che è stato raggiunto con relativa facilità e che mantiene l’attenzione alta su entrambe le compagini.

L’Andrea Costa ha varato il nuovo consorzio, sulle cui spalle dovrà poggiare la gestione sportiva, chiudendo di fatto col passato.Si è chiusa l’era Domenicali, che pur con i suoi alti e bassi ha segnato un’epoca per i biancorossi, con i fasti della serie A, fino alle difficoltà degli ultimi anni. Il simbolo della ripartenza è un nome che a Imola non ha bisogno di presentazioni, Luca Dalmonte.

Lontano dal Santerno per oltre quaranta anni, ossia dagli esordi con la Virtus Imola quando era poco più che ventenne, Dalmonte torna a casa e scende in B, dopo aver militato solo in serie A e in A2, con una parentesi anche in Nazionale e due all’estero, al Fenerbahçe e a Francoforte. Sarà lui a guidare un gruppo ambizioso che può puntare ai playoff, magari passando per i play-in, ma non necessariamente.

Più complicata, almeno in campo la strada della Virtus, che si è vista costretta a decurtare pesantemente il budget e si presenta al via con una squadra infarcita di giovani, dove l’età media è 22 anni. L’obiettivo cruciale per i gialloneri era restare in vita, dopo l’uscita di scena un po’ inaspettata del presidente Fiumi, avvenuta alla vigilia del novantesimo compleanno del club giallonero. Il ritorno al comando di Stefano Loreti, unito al maggiore apporto di alcuni partner ora molto presenti, ha fatto sì che Gianluigi Galetti possa avere un gruppo nuovo da allenare e, si spera, possa condurlo a una salvezza, non per forza semplice.

Si comincerà questo weekend, anche se in realtà solo l’Andrea Costa scenderà sul parquet.L’Up debutterà al PalaTriccoli di Jesi contro una delle più attrezzate, mentre la Virtus, a causa del girone a 19 squadre, riposerà subito. Il calendario si è divertito regalando una concomitanza interna nella seconda giornata, e il derby, l’undicesimo della storia tra le due società, già alla quarta.

Uscendo dal giardino di casa, possiamo tranquillamente considerare la Virtus Roma e la Pielle Livorno come le due favorite, pressate da vicino da Latina, Luiss Roma, Caserta e la stessa Jesi. Andrea Costa e Chiusi vogliono. e probabilmente valgono, gli ultimi due posti playoff, poi c’è un folto gruppo del quale non sembra fare parte la Virtus. Fabriano e Ferrara, attese subito al Ruggi dai ragazzi di Galetti, ma anche Ravenna, Faenza, San Severo, Piombino e Sant’Antimo dovrebbero essere in lotta per un posto al sole. A contendere la salvezza alla Virtus troviamo Nocera, Quarrata e Loreto. Questo precampionato ha evidenziato come le differenze non siano troppo marcate e in una stagione così lunga ci sarà spazio per le sorprese.