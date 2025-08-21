In Terza categoria due gironi da 13 squadre

La Figc di Reggio ha reso noti i due gironi di Terza categoria da 13 squadre al via da domenica 14 settembre (lunedì 25 i calendari) con 23 formazioni reggiane e 3 modenesi, il Memorial dei presidenti scatta invece il 7 settembre.

Nel girone "A" Amici di Davide, Ramiseto, Biasola, Cavriago, Collagna, Coviolo, Felina, Plaza, Levizzano di Baiso, Real Casina U21, Reggio Calcio, Puianello e Gatta.

Nel girone "B" Cadelbosco, Fogliano, Fosdondo, Gualtierese, Il Quadrifoglio, Invicta Gavasseto, Montecchio U21, Aics Guastalla, Salvaterra e Santos sfidano le tre modenesi Vallalta, Cortilese e Roveretana.

Seconda. Oltre alla pubblicazione dei calendari di Seconda, la Figc reggiana ha reso noti anche gli abbinamenti della Coppa di Seconda che scatta col turno preliminare il 7 settembre (ore 15,30) in cui sono al via 20 delle 26 squadre, mentre le 6 teste di serie (Carpineti, A. Montagna, Barcaccia, Fellegara, Originale Celtic B. e V. Mandrio) sono ammesse al primo turno.

Così il preliminare (gara secca, rigori in caso di parità al 90’): Borzanese-Rubiera, Cerredolese-Vetto, Fc 70-Virtus Bagnolo, Gattatico-Saxum, Montecavolo-V. Calerno, Roteglia-Casalgrandese, Rapid Viadana-Levante, Reggiolo-San Faustino, Rivalta-Real Casina e Sp. Cavriago-Sp. Club Sant’Ilario. Le 10 qualificate e le 6 teste di serie danno vita al primo turno.