In trasferta per 14.500 chilometri. Partenio e Ceravolo, amuleti granata

La varietà che offre la Serie B è ben nota visto che la Reggiana in questi due anni si è trovata a giocare i templi del calcio, ma anche in piccoli impianti. Il viaggio del terzo anno di fila in B vedrà squadra e tifosi raggiungere 19 diverse città per ben 14.500 chilometri, mettendo mano alla mappa con gli indirizzi dei diversi stadi in cui scenderà in campo la Regia.

In ordine alfabetico partiamo dal "Partenio" di Avellino: porta bene ai granata che in trasferta coi biancoverdi hanno perso solo due volte su dieci. Uno dei colossi è il "San Nicola" di Bari: indimenticabili le ultime due uscite. Due anni fa una grandiosa vittoria per 2-0 con Fiamozzi e Bianco, mentre lo scorso anno finì 2-2 ma i granata all’81’ perdevano 2-0, e nel finale ecco i gol di Lucchesi e Gondo su rigore. Poi la Carrarese: lo scorso anno si giocò a Pisa perché lo "stadio dei Marmi" non era pronto. L’ultima nel 2022: amaro pari per 1-1 col gol di Nardi raggiunto al 96’ da D’Ambrosio. Il Catanzaro col suo "Ceravolo": la curiosità è che lì non si perde dal 1974. Poi quattro pareggi (1-1 scorso anno) e una vittoria, due anni fa. Il "Manuzzi" di Cesena sarà teatro del derby, e come dimenticare nell’anno della promozione in B il 2-1 con Nardi e Varela.

Il "Castellani" di Empoli è stato già teatro del match di Coppa Italia a Ferragosto, purtroppo amaro dopo i calci di rigore. Lo "Stirpe" di Frosinone lo scorso anno ha visto le due impattare per 1-1 con rete locale in pieno recupero, una beffa. Il "Menti" di Castellammare di Stabia ci regala un facile assist: è arrivata lì la salvezza lo scorso maggio col 2-0 firmato da Girma. Anche il "Martelli" di Mantova porta dolci ricordi: lo scorso 29 dicembre i granata vinsero 2-0, con storico gol praticamente da centrocampo di Maggio. Corsi e ricorsi che culminano col "Braglia" di Modena. Da album dei ricordi il clamoroso 3-2 in rimonta dello scorso 1° maggio con gol di Portanova, Girma e Gondo. L’ultima al "Brianteo" di Monza? Una serata d’agosto con Sandro Nesta al timone, che proprio l’anno dopo passerà ai biancorossi. La ‘Regia’ superò in Coppa Italia i lombardi, che pure militavano in Serie A, regalandosi la romantica trasferta col Genoa.

Poi direzione "Euganeo" di Padova: risale al 2001 l’ultimo successo granata, poi 3 sconfitte e 4 pari. C’è un tabù da sfatare, quindi. Un altro tempio è il "Barbera" di Palermo: lo scorso anno sconfitta per 2-0, ma due anni fa un 2-1 in rimonta con reti di Portanova e Rozzio che ebbe tutto il sapore dell’impresa da salvezza. Col Pescara si gioca all’"Adriatico": dolce l’ultima volta, col 3-2 del 2021 firmato da Guglielmotti, Lanini e Zamparo con un rigore al 90’. Per emozioni e rivalità forti c’è il viaggio a Genova con la Sampdoria: lo scorso anno Vergara firmò un clamoroso successo.

Al "Picco" di Spezia sconfitta l’anno scorso: due anni fa, curiosità, la Reggiana vinse coi bianconeri ma si giocò a Cesena. Bolzano dolceamara: il "Druso" è stato teatro di un successo per 3-2 a ridosso di Natale 2023, mentre lo scorso anno 2-0 per gli altoatesini contro una Reggiana pessima. Che dire del "Penzo" di Venezia: il viaggio di ritorno in vaporetto fu più leggero a Pasquetta 2024 dopo un memorabile 3-2 che spinse i granata verso la salvezza. Sempre rognosa la trasferta di Chiavari: l’Entella è ostico al comunale, ma la Reggiana si difende bene ed è imbattuta da tre gare.