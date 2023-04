In ufficio e al campo: le persone chiave a cui dire grazie

Davanti a una grande cavalcata l’attenzione è sempre per loro: giocatori e staff tecnico. Ma in una società di calcio ci sono tante persone che lavorano nell’ombra per ottenere il top. Ecco tutti i nomi. Si parte dal segretario generale Nicola Simonelli (foto), che si occupa degli aspetti sportivi e organizzativi. Team manager è Michele Malpeli. Per scarpe, maglie e attrezzatura ci sono i magazzinieri Matteo Ferri e Franco Tronconi, mentre per i viaggi ci pensa lo storico autista Lillo Gaspari. Addetto agli arbitri è Roberto Tarrachini. Il medico Monica Celi con i fisioterapisti Remigio Del Sole, Filippo Torricelli, Daniele Caminati e Davide D’Alessandro. Uffici: in amministrazione Davide Miari e Grazia Rosaverde; commerciale: il direttore Luca Tedeschi con Fabrizio Menozzi, Massimiliano Astrobello, Paolo Bertolini, Simone Gazzotti e Maddalena Pattera (foto). L’addetto stampa, Marcello Tosi. Slo (rapporti con i tifosi): Giacomo Giovannini. Infine il responsabile dello store Paolo Rontani e dei progetti sociali Alessandro Marconi.