Jesi, intensità e aggressività sul parquet. Dalla stella Palsson alle altre new entry

Alla fine ne resterà soltanto uno... Non serve scomodare gli Highlander, qui si parla solo di pallacanestro, nello specifico della Academy Jesi sponsorizzata General Contractor: l’unico superstite della squadra dell’anno scorso, eliminata con l’onore delle armi al primo turno play off dalla corazzata Treviglio, risponde al nome di Santiago Bruno, 32enne guardia italo argentina. Il resto del gruppo dei nuovi approdati a Jesi e affidati alle cure sapienti di coach Marcello Ghizzinardi – sesto anno sulla panchina che fu, tra gli altri, di Luca Banchi e Andrea Capobianco – è roba di assoluta qualità un mix tra collaudata esperienza, giovani in rampa di lancio e uno straniero, l’ala islandese Kristinn Palsson, reduce dall’europeo con la sua Nazionale da più parti considerato ‘illegale’ per la categoria. In cabina di regia il play italo argentino Lucas Maglietti, lo scorso Anno in A ad Avellino, nello spot di guardia largo ai giovani Matteo Nicoli, Luca Toniato – momentaneamente ai box per problemi fisici – Fabrizio Piccone.

Per Palsson parlano i numeri, fisicità, atletismo, mani educate puntualmente a referto alla voce punti e rimbalzi nella kermesse continentale contro Francia, Slovenia, Polonia, Belgio e Israele avversarie dell’Islanda nel girone di qualificazione. Un autentico crack. Nel pitturato occhi puntati su un giovane di belle speranza, Leonardo del Sole e grandi aspettative su due totem sempreverdi il toscano Marco Di Pizzo e il milanese Marco Arrigoni.

"Siamo una squadra che corre tanto e che fa di intensità e aggressività il marchio difabbrica – l’identikit di Marcello Ghizzinardi, che i giocatori li ha scelti uno ad uno e di ognuno conosce vita morte e miracoli –. Siamo consapevoli che a mantenere costante l’alta velocità si rischia di finire fuori strada, ci sono tanti giocatori con punti nelle mani la palla invece è una sola e va condivisa. Soprattutto all’inizio non sarà facile mantenerequesta velocità in ogni situazione, serviranno tempo e pazienza, ma di una cosa sono certo: abbiamo davanti ampi margini di miglioramento e questo mi dà grandissima fiducia".

Tra le favorite, di diritto, a uno dei primi tre posti alla fine della stagione regolare, a dare sostanza, concretezza e spinta ai sogni di gloria della neonata Academy Daniele Ciaccafava, titolare delle General Contractor quarto anno di sponsorizzazione che in occasione della cena sociale aveva confidato ‘questa serie B comincia a starci stretta ...’.

Una manciata di paprika e tanta curiosità, tutto a beneficio del movimento del basket cittadino, per la squadra nata due anni fa su iniziativa di Lupo Rossini che riunisce sotto la bandiera della Pallacanestro Jesi dirigenti e simpatizzanti della vecchia Aurora oltre ai tifosi della curva ultras. Un soffertissimo anno in D quest’anno la serie B regionale. Il derby? Per ora basta la salvezza...

Gianni Angelucci