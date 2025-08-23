La campagna prosegue fino al 12 settembre

’Cuore di Modena’ non si ferma. I sostenitori gialloblù avranno a disposizione ancora tre settimane per potersi assicurare un posto allo Stadio Braglia per tutte le gare interne di regular season della Serie B 2025/26, ad un prezzo invariato e sempre vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli tagliandi. La società rende infatti noto di aver prolungato il termine della campagna abbonamenti fino al 12 settembre 2025, vigilia della sfida casalinga con il Bari. Restano invariate tutte le modalità di sottoscrizione: presso il Modena Store in via del Taglio 22, online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/, nei punti vendita Vivaticket e nei punti vendita a Modena (Tosi Dischi, Green Club, Isiticket, tabaccheria Balugani, Tabacchi & Giornali). Per la sottoscrizione dell’abbonamento 2025/26 è necessario essere in possesso di Modena Card in corso di validità.