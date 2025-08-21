La carica di Tomei. "Che bella questa passione. Ora spero nello spettacolo»

Ascoli e Samb sono tornate ad infiammarsi attorno ad un derby atteso 39 anni. Che idea si sta facendo di tutto questo? "Fa piacere vivere il derby soprattutto per poter ridare un senso di appartenenza alle famiglie, ai giovani, ai bambini, avvicinandoli alla propria cultura e alla propria tradizione. Al di là del campanilismo, che è anche bello, mi auguro prima di tutto che non ci siano episodi di violenza. Poi vorrei che sia l’Ascoli che la Samb siano in grado di poter dare uno spettacolo degno quando scenderanno in campo una di fronte all’altra. Veder crescere l’entusiasmo delle due città era una cosa anche un po’ perduta in una regione che vive di calcio. Bellissimo il fatto che queste due piazze hanno riacceso una passione tale da estendere a tutto il territorio".

Da dove nasce l’amicizia con mister Di Francesco? "Io ed Eusebio ci conoscevamo fin da piccoli. È stato un ritrovarsi per condividere questo percorso dopo aver girovagato come calciatori. Siamo partiti da Pescara con i ragazzini, poi siamo arrivati in prima squadra lavorando in sintonia. Abbiamo creato uno staff importante e a seguire ci sono state tutte le altre esperienze importanti".

Che le ha detto quando gli ha annunciato il suo arrivo ad Ascoli? "Intraprendere la strada come responsabile dello staff tecnico è sempre stato un mio desiderio. Venire qui è stata una cosa che ha fatto piacere ad entrambi. Sono stato fortunato ad aver avuto questa palestra nel ruolo di vice. Ho affrontato tutte le categorie partendo dai bambini fino a rapportarmi poi con i top player. Questo bagaglio oggi mi permette di saper gestire i vari tipi di giocatori".

Il suo calcio offensivo trae ispirazione da Zeman. Cosa ha rappresentato per lei un tecnico del genere? "Eusebio lo ha avuto come allenatore della Roma e sono grandi amici. È stato un precursore. Quando fai questo lavoro ti ispiri e prendi spunto da tutti. Lui è stato un allenatore importante per me. Chiaro che poi esiste una tua interpretazione di quello che vuoi fare".

Qui potrà sedere sulla poltrona che era di Carletto Mazzone. Sente un po’ di responsabilità? "È un grandissimo onore. Io l’ho vissuto da piccolino e rimasi impressionato dal suo temperamento come uomo. Le corse sotto la curva. La sua grande umanità senza veli. Oltre al tecnico tutti lo ricordano come un papà e un maestro di vita. Sicuramente farò di tutto anche soltanto per avvicinarmi all’1% di quello che ha fatto lui".

Qual è l’obiettivo finale da raggiungere col suo Ascoli? "In primis quello di ridare un senso di appartenenza alla squadra nei confronti della città. Creare un gruppo di persone che siano responsabili e che diano tutto per questa maglia, andando in campo per trasmettere questa energia. Non faccio proclami o promesse. L’unica cosa che mi auguro è vedere la mia squadra in grado di dimostrare quanto sia importante essere qui. Il nostro è un percorso lungo e mi piacerebbe arrivare a dare una soddisfazione legata alle prestazioni cercando di essere dominanti ed imponendo il gioco".

Massimiliano Mariotti