La Civitanovese vuole divertirsi. Entusiasmo e gioventù per Alfonsi

Rossetti

Dalle ceneri alle stelle. Si può riassumere così la parabola della Civitanovese che nel giro di due anni è riuscita nell’impresa di vincere due campionati consecutivi, tornando in serie D dopo ben sette stagioni di umili bassifondi. L’ultima apparizione nell’Interregionale risale al 2017, stagione culminata con la retrocessione e il successivo fallimento del club. Con la nuova gestione del patron Mauro Profili si ricomincia dalla Prima Categoria, punto più basso della storia, ma anche incubo scacciato al primo tentativo. Tra playoff persi e stagioni interrotte per via del Covid, deve passare un intero lustro prima che nella città costiera si riveda l’Eccellenza. Ai nastri di partenza del massimo torneo regionale, la panchina rossoblù è scossa dalle dimissioni Nocera, al suo posto il club ufficializza Sante Alfonsi, nome prima d’allora mai battuto dai cronisti intenti a bruciare sul tempo la notizia della futura guida tecnica.

Il primo giorno di scuola è una sonora mazzata per i rivieraschi che ne incassano tre dall’Urbino, poi la svolta a Osimo. Alcuni giorni dopo se ne va anche il direttore sportivo Giorgio Crocetti. Nonostante a sostituirlo sia l’esperto Claudio Cicchi, l’uscita di scena di allenatore e ds non sembrano certo una manna dal cielo per i tifosi. Il pensiero dei più ottimisti non va oltre la mezza classifica, eppure la compagine di Alfonsi ingrana la marcia giusta e le avversarie non tengono il passo. Nel finale arrivano quattro successi consecutivi: il salto in D non è più un sogno, ma realtà di fronte ai 5.000 del Polisportivo. Finita la festa, si susseguono giorni di trattative che portano alla doppia fumata bianca: avanti con la coppia Cicchi-Alfonsi, via con le operazioni di mercato.

L’obiettivo è chiaro fin da subito: salvezza tranquilla. Decisa anche la politica dei tesseramenti, che punta sugli under. Confermati Valentin Franco e Andrea Cosignani, arrivano giovanissimi in tutti i reparti: dai portieri Gabriele Petrucci e Lucas Doello, fino ai difensori Nicolò Capodaglio, Bartolomeo Riggioni, Edoardo Rossetti, Angelo Chimiezie, passando per il centrocampista Filippo Giandomenico e gli attaccanti Luca Del Moro e Matteo Rotondo. Quanto agli over, approdano in rossoblù il difensore ex Fano e Fermana Ismaila Diop, i centrocampisti Nicola Zanni, Duccio Toccafondi e Facundo Macarof, l’esterno Gianmarco Pierfederici e il centravanti Ettore Padovani. I recessi portano i nomi di Andrea Testa, Matteo Cannella, Diego Ballanti, Andrea De Vito, Alexander Strupsceki, Pablo Ignacio Becker, Andrea Bagnolo e il terzino Lorenzo Pasqualini, il più presente nell’annata precedente. Dice addio ai manti erbosi in favore delle scrivanie, il capitano Michele Paolucci, neo ds della Fermana. Nel complesso, l’organico rossoblù mantiene l’ossatura; Marco Passalacqua è ancora al centro della retroguardia, il grintoso capitan Ivan Visciano guida la mediana con Jacopo Domizi, zona del campo dove proseguono l’avventura di Federico Ruggeri e Matteo Ercoli, portando a cinque la quota di giocatori civitanovesi in rosa. Bomber Stefano Spagna e il prodigo Davide Brunet di nuovo a offendere. In mutamento, però, è il 4-2-3-1 che portò al trionfo: spazio, probabilmente, a un 4-3-1-2 dove Kevin Buonavoglia agisce da trequartista alle spalle delle punte.

L’avventura riparte all’ombra del Gran Sasso: la prima di campionato nella tana della corazzata L’Aquila è un match che rievoca ricordi, belli o brutti, ma pur sempre di categorie dignitose e nobili rivali.