La grinta di Dell’Agnello: c’è la sconfitta con Cantù ancora da cancellare

Il PalaDesio è una bolgia. I festeggiamenti in campo e sugli spalti dell’Acqua San Bernardo Cantù, in visibilio per la promozione in serie A, rimbombano col cacofonico e fastidioso boato della sconfitta nelle orecchie di giocatori e staff di una Rinascita Rimini che deve arrendersi sul più bello: in finale playoff. Ad appena tre vittorie dallo storico ritorno nell’Olimpo del basket italiano, da cui Rimini manca dal 2001.

Si riparte da qui. Dal capo chino di Gerald Robinson, dai denti stretti di Pierpaolo Marini e dagli applausi di coach Dell’Agnello verso i tifosi riminesi arrivati in massa fino al PalaDesio per credere nella rimonta disperata in finale. Era la sera del 13 giugno. Per certi versi, ieri.

Per altri, sembra già passata una vita. E non tanto perché in casa Rbr siano state stravolte le cose, come a volte accade dopo essere andati troppo vicini al sole ed esserne rimasti bruciati. Ma Rimini non è Icaro e da quando nel 2018 la società di basket è ripartita come Rinascita, di nome e di fatto, le ali con cui negli ultimi anni il basket biancorosso ha volato sono tutt’altro che di cera. Ed è proprio da qui, dalle solide basi societarie, cementate col calcestruzzo della passione degli oltre tremila tifosi che ogni domenica da anni stipano il palasport Flaminio, che Rbr è pronta a ripartire nell’imminente stagione di serie A2 (esordio contro l’Urania Milano domani alle 20,30).

L’estate biancorossa non ha puntato su rifondazione, stravolgimenti, colpi di testa d’occasione più da roulette russa anziché da squadra che punta a vincere.

Perché Rimini, che non ce ne voglia chi fa pretattica, è una delle più serie candidate a vincerla questa A2 a girone unico. Non solo per essere stata la finalista playoff dell’anno scorso, ma anche perché a voler scorrere con l’indice i nomi a roster di Rbr non è raro, anzi, imbattersi in profili ben noti proprio al piano superiore o ormai specializzati in cavalcate vincenti per conquistarlo, quell’ascensore in serie A. E, come se non bastasse, ai vari Marini, Robinson, Tomassini, Camara, Simioni: giocatori di prima fascia confermati in blocco dalla scorsa stagione, il mercato della Rinascita Basket è andato sul sicuro.

Anzitutto, a muovere le fila c’è il direttore tecnico Alessandro Bolognesi, già campione di A2 con il Napoli targato Mayo-Parks. Insomma, uno che sa come si fa. I movimenti? Fuori Masciadri, dentro Leardini. Fuori Anumba, dentro Pollone. Fuori, non senza polemiche, Alessandro Grande e dentro niente meno che Davide Denegri. Quel Davide Denegri che prima conquistò la serie A con la Vanoli Cremona schiacciasassi e, poi, in serie A il primo anno è stato tra i migliori italiani, per poi passare a Tortona, sempre in massima serie.

Dulcis in fundo? Per un Justin Johnson che va (dalla diretta concorrente Verona), c’è un Mark Ogden che viene. Sì, Mark Ogden, quello che una manciata di stagioni fa guidò per mano la Fortitudo in finale playoff contro Trapani e dove la sua sostanziale assenza (limitato da un infortunio alla mano) fu ben più determinante in negativo per Bologna dei canestri di Alibegovic.

E allora, perché non sognare? Perché non lasciarsi trascinare dal percorso giusto, dai protagonisti giusti. E da quell’inconfondibile passione tutta romagnola che sembra scaldarsi con lo spirare del Garbino e incendiare un palasport Flaminio che già ribolle per l’inizio di una nuova stagione.