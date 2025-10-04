La Primavera sogna in grande. Campedelli: "E’ la strada giusta"

L’aria che si respira è quella di chi ha tutte le intenzioni di non fermarsi a godersi il momento. Dopo sei turni nel campionato di Primavera 1 il Cesena di mister Nicola Campedelli veleggia al quinto posto a quota 11 punti, reduce da due rotondissime vittorie per 3-0 contro Napoli e Torino. Domani ad aspettare il Cavalluccio ci sarà invece la trasferta a Frosinone, che insegue a 8.

Campedelli, qual è la ricetta? "La fiducia in questo gruppo, prima di tutto: giocatori di talento e motivati e uno staff tecnico di ottima qualità sono le nostre caratteristiche principali".

E’ al timone di una squadra giovanile: ogni anno si deve ricominciare da capo, con una rosa nuova. "Vero, ma ormai non siamo neofiti della categoria: sappiamo cosa aspettarci e di conseguenza con quale piglio scendere in campo".

Cosa ha insegnato il primo anno di Primavera 1 che vi siete messi alle spalle? "Prima di tutto che questo torneo è di altissimo livello. Certo, ci sono le squadre legate ai top club, ma ogni settimana ci troviamo comunque di fronte giocatori dal grande talento. C’è chi ha già debuttato in A, chi è abituato alle frequentazioni in nazionale...".

Facile farsi intimidire? "Facile essere super motivati".

Le motivazioni però da sole non bastano. "A questi livelli non si improvvisa, ci si prepara con impegno e dedizione durante tutta la settimana. Sono contento del lavoro svolto fin qui, ma è evidente che è presto per i bilanci".

Ad ogni modo il vento sta soffiando nella direzione giusta. "Bene per i ragazzi e per la società, che tiene tanto alla valorizzazione del vivaio. Lavoriamo per far maturare i talenti, ma allo stesso tempo la classifica è da guardare: la permanenza in Primavera 1 è un patrimonio che serve difendere con gli artigli".

Questione di prestigio. "Di opportunità, soprattutto. Perché misurandosi coi migliori non si può che crescere più in fretta e perché calcando un palcoscenico come questo, i riflettori del calcio nazionale restano puntati sul Cesena con maggiore intensità".

Com’è il rapporto con la prima squadra? "Ottimo, come sempre. La collaborazione è costante, l’attenzione verso di noi è evidente. Lo è prima di tutto per i ragazzi che sanno bene di avere la possibilità più che concreta di confrontarsi col mondo dei ’grandi’ e di giocarsi al meglio le loro carte. E’ l’ennesimo valore aggiunto che questo club riesce a dare ai suoi tesserati".

Margini di crescita? "Mi sveglio ogni mattina pensando a cosa fare per migliorare. Stiamo andando molto bene, ma si può sempre fare meglio".