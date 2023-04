La rivincita di Diana dopo la beffa di un anno fa

Buona la seconda, per Aimo Diana, che a 45 anni centra il primo grande successo in una carriera da allenatore iniziata nel 2015 con la chiamata della FeralpiSalò, proseguita a Melfi e nella Sicula Leonzio condotta a sorpresa ai play off. Sempre in C, riparte dal piccolo Renate con cui in 3 anni contende alle più blasonate la promozione. L’approdo alla Reggiana alza l’asticella. I granata meriterebbero il salto in B lo scorso anno, quando l’avvincente testa a testa col Modena viene deciso in extremis da episodi (dal gol di un portiere a qualche arbitraggio dubbio) e la Regia non ritrova la condizione giusta per i play off. Con la pressione di chi deve solo vincere (con la rosa pure migliorata), compito complicato rispetto al pensiero comune, Diana ha impiegato più del previsto nel donare la giusta identità alla squadra, ma superato il primo difficile periodo, ha saputo condurre sui giusti binari i suoi che hanno preso la vetta e lanciato la fuga. Poi il calo finale, la paura a traguardo in vista e il passo ritrovato per una meritata e non scontata gioia finale. Buona la gestione di un gruppo con tanti potenziali titolari, al netto di alcune dichiarazioni poco comprensibili figlie di un carattere spigoloso, c’è innegabilmente la firma del mister bresciano (permanenza o no) nella B ritrovata. Reggio fa festa. E pazienza se il carro dei vincitori è sempre stipato, il calcio (come altro) è pure questo.