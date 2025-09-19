La rivoluzione di Caja: squadra più piccola, ma sempre da battaglia

Obiettivo? Facile, la promozione in serie A. Per ritrovare il massimo campionato e quel derby che, per Bologna, è un valore aggiunto. Facile a dirsi, più difficile a farsi. Non tanto perché per carenze della Fortitudo quanto, piuttosto, per la forza delle rivali. Che sono aumentate – basti pensare alle appena retrocesse Scafati e Pistoia che vanno ad aggiungersi a Verona, Rimini, Forlì, Pesaro e magari pure Torino, Cividale, fresca vincitrice della Supercoppa, con pieno merito e Brindisi – non solo di numero, ma pure di qualità.

Ma, dando per assodato il fatto che il cammino non sarà semplice, perché la Fortitudo deve pensare alla serie A?

Beh, prima di tutto per la sua storia. Perché la Fortitudo ha vinto anche due scudetti – nel 2000 e nel 2005 –, una Coppa Italia, un paio di Supercoppe e perché un seguito di pubblico così, nel nostro paese, ce l’hanno davvero in pochi.

Poi, perché, due anni fa, dopo aver acquisito la società insieme con i suoi soci, il presidente Stefano Tedeschi varò di fatto un progetto triennale. E al termine del triennio il punto di approdo sarebbe stato quella serie A che, la Fortitudo ha solo sfiorato nel 2024, raggiungendo la finale con Trapani.

Non solo Tedeschi, perché Attilio Caja – lo disse il giorno della presentazione e non ha mai cambiato idea – ha sempre sostenuto di sentirsi un allenatore di serie A.

Tedeschi, Caja e, appunto, una piazza che merita il meglio. In seno al mondo Fortitudo, non tutte le componenti vanno sempre d’accordo. Ma l’obiettivo comune a tutte le anime dell’Aquila è quello di salire.

Non sarà facile, per due motivi. Per il livello e per la qualità delle avversarie. E perché la Fortitudo, più o meno, è un cantiere aperto. Rispetto alla passata stagione la società ha voluto voltare decisamente pagina. E’ rimasto Caja, come capo allenatore, non si è mosso dalla tolda di comando capitan Matteo Fantinelli. Ma gli altri sono tutti cambiati, dal primo all’ultimo.

Si è fatto male uno importante quale Lorenzo Benvenuti. Un ko che ha finito per privare la Effe di un lungo che avrebbe dovuto integrarsi e sovrapporsi a Paulius Sorokas. Il centro toscano si è rotto e rientrerà la prossima stagione. La Fortitudo è corsa ai ripari, tornando subito sul mercato, ma variando l’assetto del gruppo. Si è rotto un centro, è entrato Matteo Imbrò, che è un play. Cambierà, sul campo, il ruolo di tutto il gruppo.

Gruppo che andrà rivalutato tra qualche mese. Nell’ambito dei cambiamenti, poi, è stata variata la filosofia di squadra. Nelle ultime due stagioni gli stranieri erano una coppia di lunghi. Prima Mark Ogden e Deshawn Freeman, poi Deshawn Freeman e Kenny Gabriel. Ora si cambia: sempre un lungo, Paulius Sorokas e una guardia, Lee Moore. Assetto diverso per dare l’assalto alla serie A. La Fortitudo vuole provarci, fino alla fine. Perché proprio in questa stagione celebra il sessantesimo dalla prima partecipazione al campionato di serie A. Tornare nel campionato di élite sarebbe davvero la classica ciliegina sulla torta.