La rosa del club del presidente Cappelli. Da Martelli a Petrelli, ecco i 27 biancorossi che vanno all’arrembaggio della terza serie

Ecco la nuova rosa biancorossa che si appresta ad affrontare la serie C, guidata dal mister delle meraviglie Alessandro Miramari, tra gli interpreti più importanti della vittoria in serie D. Non confermati gli esperti difensori Drudi e Sbardella, il centrocampista Campagna e la punta Trombetta, per diversi mesi, inoltre, fuori dai giochi per ora anche capitan Riccardo Gaiola, recentemente operato per un serio infortunio a un ginocchio.
Portieri. Simone Calvani (‘05, dal Genoa): per confermare la buona C a Pontedera. Luca Martelli (‘05, confermato): titolarissimo dopo i ben 19 match con la porta inviolata. Giulio Veliaj (‘05, Cesena): alla prima esperienza fra i grandi.
Difensori. Giacomo Cavallini (‘04, Reggiana): terzino di prospettiva, subito in campo. Mirko Elia (‘05, Fiorentina): il centrale della ‘cantera’ viola, già in luce. Giacomo Graziani (‘06, dal settore giovanile): terzino dal vivaio forlivese. Filippo Ercolani (‘03, Corticella): già in serie C con Trento e Albinoleffe, per continuare a volare sulla fascia. Alessandro La Rosa (‘02, Pro Vercelli): terzino di mestiere e di categoria. Nicola Mandrelli (‘04, confermato): protagonista sulla destra nella scorsa stagione. Giulio Manetti (‘05, Cesena): in prestito dopo la Primavera. Stefano Pellizzari (‘96, Renate): serve il recupero dall’infortunio. Lorenzo Saporetti (‘96, confermato): cardine della difesa. Alessandro Spinelli (‘07, dal settore giovanile): s’affaccia in prima squadra.
Centrocampisti. Nicola Berti (‘07, dal settore giovanile): ai box per un infortunio. Carlo De Risio (‘91,l Monopoli): per sostituire il capitano. Riccardo Gaiola (‘96, confermato): capitano di lotta e di governo, tornerà nell’anno nuovo. Alessandro Giovannini (‘05, Cesena): innesto dal cavalluccio di prospettiva. Francesco Menarini (‘97, confermato): il regista della squadra. Diego Ripani (‘05, Juventus): l’ultimo arrivato. Christian Scorza (‘00, Campobasso): in mezzo al campo per dare sostanza al reparto. Filippo Valentini (‘05, confermato): per crescere.
Attaccanti. Valentino Coveri (’05, Cesena): per confermarsi fra i grandi dopo i 20 gol nella Primavera bianconera. Nicola Farinelli (’01, confermato): protagonista anno scorso. Davide Macrì (’96, confermato): satanasso imprendibile: sarà anche in C nel tridente. Francesco Manuzzi (’94, Ravenna): dopo 13 gol col Ravenna, la C col Forlì. Elia Petrelli (’01, confermato): protagonista indiscusso del salto in C, con 14 reti. Non si discute. Simone Saporetti (’98, Carpi): è capace di segnare, deve dimostrarlo anche qui.
Lo staff dirigenziale. Presidente Gianfranco Cappelli, vicepresidente Marco Casadei, dg Matteo Mariani, ds Cristiano Protti.
Franco Pardolesi