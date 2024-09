La rosa Giovani sì, ma la C la conoscono bene

Tredici volti nuovi su 24 della rosa attuale, in attesa della fine del mercato il 31 agosto che potrebbe portare un’ultima pedina a sinistra in difesa. È un Carpi cambiato per oltre le metà quello che si affaccia alla serie C. Una scelta forzata per la maggior parte delle neopromosse considerato prima di tutto l’assenza di obbligo dei giovani rispetto alla D. Nella costruzione della squadra la società biancorossa ha seguito alcuni pilastri: nessuna ’vecchia volpe’ della categoria in arrivo con coperta e cuscino per svernare, ma solo profili giovani con voglia di emergere (ad oggi la media età è di 23 anni, la quinta rosa più giovane del girone) molti dei quali però con già la C alle spalle.

Portieri. Entrambi i guardiani nuovi sono già stati con mister Serpini: Matteo Sorzi (2000) è il secondo carpigiano del gruppo dopo Rossini e viene da 2 stagioni a Fiorenzuola in C dopo Lentigione, Michele Pezzolato (2004) passato dalla Spal si è messo in luce in D con Riccione e Forlì.

Difesa. È il reparto meno ’toccato’ dal mercato. A destra la novità è Alessandro Zoboletti (2005), lanciato da un’ottima stagione alla Sambenedettese in D. I centrali danno garanzie di categoria e hanno capacità di costruzione: il mancino Tommaso Panelli (’94, il più ’vecchio’ della rosa) dopo aver conquistato la C a Rimini l’ha giocata con i romagnoli e fra Sorrento e Turris; a Lentigione col mister (10 reti per lui nella vittoria dei playoff di D) c’era anche Davide Zagnoni (’95), che arriva da Pesaro.

Mediana. Due sono le ’scommesse’ dalla D, Niccolò Nardi (2004), mezz’ala ma anche trequartista scuola Fiorentina che si è esaltato a Livorno e Precious Amayah (2000), jolly dai mille usi rivale imprendibile col Corticella. Con oltre 100 gettoni in C porta qualità e centimetri Matteo Figoli (2000), mezz’ala di inserimento ex Pergolettese. Gli ultimi due innesti arrivano dalla Spal, i 2004 Nicolò Contiliano (mezz’ala e regista) e Filippo Puletto (mezz’ala e trequartista), che hanno voluto ritrovare il tecnico che li ha lanciati nell’Under 17 spallina.

Attacco. L’unica vera prima punta di peso, da cui ci si attende i gol salvezza, è Erik Gerbi (2000) che formatosi (oltre 100 gare) in C fra Teramo, Juve U23 e Pro Sesto (8 gol 2 anni fa) arriva da un anno un po’ in ombra a Lumezzane e ha voglia di riscatto. Nelle tre caselle dell’attacco può giocare indistintamente Leonardo Stanzani (2000), autore di 19 reti in 3 anni alla Pro Patria, capace di rifinire e fare il lavoro sporco. Dribbling e cambio di passo da seconda punta (o trequartista) per Marcello Sereni (’96), autore di 12 reti tre anni fa ad Ancona e voglioso di cancellare la retrocessione con la Pro Sesto.

In foto: da sinistra, Zagnoni e Contiliano.