La Samb vara la linea verde. Ecco i ragazzi terribili agli ordini di Palladini

Consolidarsi tra i professionisti. Questo l’obiettivo della Samb. Dopo la vittoria con la Vis Pesaro in Coppa Italia si inizia a fare sul serio. Al Riviera delle Palme arriva il Bra, neopromossa come il club rossoblù. La Samb torna in C dopo quattro stagioni. Nel maggio 2021, infatti, ecco l’ennesimo tracollo societario con la presidenza di Domenico Serafino. E dopo due gestioni di Roberto Renzi, ecco l’intuizione di Vittorio Massi che nell’estate 2023 decide di trasformare il titolo del Porto d’Ascoli in Città di San Benedetto. Poi nel mese di agosto arriva l’ok del presidente federale Gabriele Gravina al cambio di denominazione in U.S. Sambenedettese. Ed oggi si riparte in una delle categorie più consone al blasone del club rivierasco. E lo si fa con la conferma di Ottavio Palladini in panchina e di tutto lo staff che ha lavorato in modo splendido nella passata stagione. A loro si aggiunge anche Dario Di Giannatale, come collaboratore tecnico, beniamino della tifoseria rossoblù nei primi anni novanta. Il diesse Stefano De Angelis ha costruito una squadra giovane e di prospettiva con calciatori, molti dei quali, non hanno calcato i campi professionistici. Ben tredici i volti nuovi.

A partire dal secondo portiere Cultraro proveniente dall’ Avezzano, per passare ai difensori Chelli, Tosi, Vesprini, ai centrocampisti Bongelli, Napolitano fino ad arrivare agli attaccanti Nouhan Toure, Konate e Iaiunese tutti neofiti della C. E poi ecco i più esperti della categoria come il centrale ex Campobasso e Lumezzane Alessandro Dalmazzi, i centrocampisti Vincenzo Alfieri e Vicenzo Scafetta. Sono andati via Gennari, Guadalupi e Kerjota passato all’Heart of Midlothian nella Serie A scozzese. Ma lo zoccolo duro della passata stagione è rimasto è rimasto. A partire da capitan Umberto Eusepi a segno già con la Vis Pesaro, Candellori, Sbaffo, Pezzola, Zini, Paolini, Moussa Tourè, Lulli, Zoboletti, Battista e Chiatante. Insomma il giusto mix per un campionato di consolidamento. Il girone B si conferma altamente competitivo. Lo è sempre stato se si considera che le ultime due promosse in B ai play off nelle ultime stagioni sono state Carrarese e Pescara inserite in questo raggruppamento. La Samb vuole recitare un ruolo da protagonista a partire dal match con il Bra.