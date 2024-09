La serie C visibile su Sky e Now

Dopo 3 anni i tifosi biancorossi potranno di nuovo seguire in tv le gare del Carpi. La Serie C sarà visibile sia su Sky che sulla piattaforma Now Tv, mentre una gara a settimana fra i tre gironi sarà in diretta in chiaro al lunedì sera su Rai Sport.

Sky. Tutte le gare della C sono visibili per possessori del pacchetto Sky Calcio (comprende anche 3 gare di A a giornata, Premier e Bundesliga, Eurosport e serie tv), che dà diritto anche a playoff, playout, Coppa dagli ottavi e Supercoppa. Costa 14,90 euro al mese e comprende anche il pacchetto Sky Tv. Le gare sono visibili sia in tv che sulla app di Sky Go, entrando nella sezione Serie C e scegliendo la gara di interesse.

Now Tv. Bisogna acquistare il Now Pass Sport, che costa 24,99 euro al mese ed è rinnovabile ogni mese oppure 14,99 euro ma con vincolo di 12 mesi e comprende anche 3 partite a giornata di A, Formula 1, MotoGp, Champions, Europa League e Conference League, rugby, tennis e basket.

d.s.