La Yuasa Battery si raduna, festa di emozioni

Certe emozioni non si spengono mai. Restano lì, nascoste sotto la pelle, pronte a esplodere non appena tornano i colori, i volti e quei piccoli riti che sanno di casa. Oggi, alle ore 19, il PalaGrotta riaprirà le porte per il raduno precampionato della Yuasa Battery, al via della sua seconda, storica, stagione in SuperLega. E sarà molto più di un semplice ritrovo: sarà un nuovo inizio, carico di attese, sorrisi, battiti accelerati. Nessuno ha dimenticato l’eco della scorsa stagione, quel boato d’entusiasmo che da un piccolo borgo marchigiano ha scosso il grande volley italiano. Ma ora è tempo di guardare avanti. Il tempo delle favole è diventato realtà.

A disposizione di coach Massimiliano Ortenzi ci saranno dodici atleti, tra conferme importanti e volti nuovi. Si aggrega al gruppo il giovane Luca Pulita, schiacciatore falconarese, ingaggiato per rafforzare la seconda squadra che milita in B. Al raduno mancheranno solo i bulgari Tatarov e Petkov, impegnati con la propria nazionale in vista dei Mondiali. E nei prossimi giorni sbarcherà in Italia l’iraniano Golzadeh, pronto a portare esperienza e talento al servizio della causa grottese.

Ma l’attesa non è solo tecnica. C’è un’intera comunità che freme. Il raduno sarà aperto ai tifosi, e il PalaGrotta si prepara a diventare un’arena di emozioni. Sarà un pomeriggio speciale, dove i volti noti si mescoleranno alle nuove speranze, dove i bambini guarderanno i loro beniamini con gli occhi spalancati e i sogni ancora più grandi. Perché questa squadra, oggi, non rappresenta solo un club, ma un simbolo di orgoglio per un intero territorio. In prima linea ci saranno tutti i dirigenti, guidati dal presidente Rossano Romiti e dal vice Claudio Laconi, per i saluti ufficiali al gruppo degli atleti e anche allo staff. Sarà l’occasione anche per sottoscrivere gli abbonamenti. Dopo le visite mediche, da venerdì si farà sul serio. Il primo test, un allenamento congiunto, è in programma il 20 settembre con la Virtus Fano (A2), con sede da stabilire.

"In un mondo sportivo spesso frenetico e impersonale – sottolinea il presidente Romiti – la Yuasa Battery rimane un’isola felice, dove i rapporti umani contano ancora, dove la gente si conosce per nome, dove il successo si costruisce con la dedizione quotidiana e non solo coi colpi di mercato. E proprio questo è il segreto di una squadra che ha saputo conquistare tanti tifosi e fiducia: un gruppo di uomini prima ancora che di atleti, un club guidato dalla passione sincera di chi ama davvero questo sport, e una tifoseria che non ha mai smesso di credere, nemmeno nei momenti più difficili".