Laezza: "Ho vinto la battaglia con la sfortuna"

di Francesco Pioppi

Il guerriero granata. Giuliano Laezza è, forse più di ogni altro, il simbolo dello spirito indomito che questa squadra ha avuto durante il corso di tutta la stagione. Proprio com’è accaduto spesso nella sua carriera non sono mancate le battute d’arresto e i momenti di difficoltà, ma con una forza d’animo immensa si è sempre rialzato.

La notte di Cesena, in cui è stato uno dei migliori in campo, resta forse la perla più bella, ma è impossibile non partire dall’epilogo. Con una storica promozione ottenuta in terra sarda.

Laezza, partiamo dagli ultimi istanti sotto la Curva ad Olbia: dagli spalti arriva la notizia della promozione e lei scoppia a piangere, cosa c’è dietro a quelle lacrime?

"Un mix di emozioni troppo forti, mi è transitato davanti tutto il mio percorso, i flash di tutto quello che avevo passato per arrivare fino a lì. Ho dovuto lavorare tanto, certamente più degli altri per raggiungere questo e ho vissuto momenti davvero bui, soprattutto quando mi sono fatto male al ginocchio per la seconda volta consecutiva".

Ha mai pensato: non ce la faccio?

"Ho sempre pensato che l’avrei deciso io quando smettere e non l’avrei fatto scegliere al destino, per questo non mi sono mai fermato. Non gliel’avrei mai data vinta".

E invece a livello di squadra? I momenti duri non sono mancati, ma quando è arrivata la svolta?

"Nonostante i momenti difficili ero sempre molto positivo e ci ho sempre creduto fino alla fine. Le tappe fondamentali secondo me sono state tre: la sconfitta di Fiorenzuola ci ha dato tanto perché ci ha fatto capire che dovevamo svegliarci, a Cesena invece abbiamo dato prova di maturità e consapevolezza, mentre a Rimini – in una partita che sembrava stregata - siamo riusciti a strappare quel punto che ci ha permesso di vincere il campionato con una giornata di anticipo".

Tornando alla vittoria col Cesena, una delle immagini simbolo di questa stagione è il suo abbraccio con Diana.

"In quell’abbraccio c’era rispetto, stima, affetto… Lui sa quanto ho sofferto perché mi conosce da tantissimo tempo, è merito suo se abbiamo costruito un gruppo fantastico che ha sempre guardato in un’unica direzione. Anche chi stava fuori ci ha dato una mano grandissima: è a loro che vanno fatti i complimenti".

Sia Goretti sia Salerno l’hanno eletta come uno dei simboli di questa vittoria.

"Questa è una cosa che mi fa molto piacere, sono partito col peso sulle spalle di infortunio recente che poteva togliermi tanto, invece…".

Al fianco di un grande uomo si dice spesso che ci sia anche una grande donna, nel suo caso si può estendere il concetto anche allo sport, giusto?

"Sicuramente. Mia moglie Federica mi ha dato tantissimo e dedico questa promozione soprattutto a lei oltre che alla mia famiglia. Lei c’è stata nei momenti dove sono stato malissimo e vedevo tutto nero. Mi ricordo delle scene in cui ero in ospedale e lei mi abbracciava e mi dava forza, le dedico tutto. Ha fatto più nottate al mio capezzale che serate in cui ci siamo divertiti: è unica".

Lei è in scadenza di contratto, ma immaginiamo resterebbe volentieri in maglia granata.

"Sarebbe una gioia grandissima, è un obbiettivo che inseguo da quando ero un bambino e spero di poterlo coronare qui con questa maglia. Parleremo sicuramente con la società: sarebbe il giusto premio per tutti i sacrifici che ho fatto".

Come si trova a Reggio, inteso come città? C’è qualche piatto tipico a cui si è ‘affezionato’?

"Mi sono trovato benissimo, abitiamo in zona Buco del Signore, ma andiamo spesso in centro con gli amici e con i compagni di squadra, siamo un bel gruppo anche fuori dal campo. Vado matto per i cappelletti in brodo… Tra i piatti tipici credo siano il top".