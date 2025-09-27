Lo stadio che cambia Nuovi spazi da ’vip’

Benvenuti nella nuova frontiera del comfort colorato di bianconero. In occasione del match di oggi contro il Palermo, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi si apriranno le porte della nuova area ospitalità riservata agli spettatori della tribuna vip che vorranno aggiungere al loro biglietto anche l’opzione dedicata al nuovo servizio pensato per mettere a disposizione uno spazio interamente dedicato al Cavalluccio nel quale rilassarsi prima della gara e durante l’intervallo, approfittando anche di un servizio catering allestito ad hoc. I lavori erano iniziati al termine della scorsa staggine calcistica per poi entrare nel vivo dopo la due giorni di concerti di Rockin’1000 che a fine luglio aveva fatto gravitare nell’area dello stadio circa 30.000 persone, un numero decisamente impegnativo da far coesistere con un cantiere. Dopo quell’appuntamento dunque gli interventi si sono intensificati, fino al risultato attuale, che vede l’opera praticamente conclusa.

La zona hospitality è in effetti pienamente agibile e fruibile in tutti i suoi servizi, mentre per quanto riguarda gli altri spazi, servirà ancora qualche settimana di tempo per curare le rifiniture. L’inaugurazione dell’intero nuovo comparto è in effetti prevista per i primi giorni di novembre. Nello specifico, il progetto prevede anche la realizzazione di un’area da dedicare al ‘Museo Bianconero’ , che vedrà protagonista l’omonima associazione cesenate alla quale spetterà il compito di allestire il locale, esponendo il materiale che racconta l’intera storia del club: divise da gioco, vessilli, sciarpe, foto, articoli di giornale, in un mix di oggetti dall’indubbio fascino e che con ogni probabilità verranno ruotati nel corso dei mesi, in modo da garantire colpi d’occhio sempre diversi e allo stesso tempo un’esperienza immersiva ai visitatori. Appassionati del Cesena Calcio, ma non solo. Perché tra le ipotesi c’è anche quella di coinvolgere le scuole, in una sorta di tour guidato tra i simboli della squadra della città.

Sarà realizzato pure un nuovo punto vendita di gadget bianconeri e verranno ampliati i locali dedicati agli uffici del club. Tornando alla grande sala hospitality, uno dei pezzi forti dell’allestimento sarà il maxischermo di sei metri per 2.70 che dominerà la sala e che potrà essere utilizzato anche in occasione delle trasferte della squadra: chi non riuscirà a seguire i giocatori lontano da Cesena, avrà infatti la possibilità di darsi appuntamento proprio allo stadio per godersi in compagnia la partita, che verrà trasmessa in diretta sul grande monitor.

L’intento della società è dunque quello di rendere la struttura aperta all’intero territorio tutti i giorni della settimana, anche quando non sono in programma le gare del Cavalluccio: aziende o privati potranno anche affittare le sale per organizzare eventi privati beneficiando di una tematizzazione decisamente esclusiva. L’investimento complessivo è stato di circa un milione e mezzo di euro, versati dal club in collaborazione con Pubblisole e Orogel.