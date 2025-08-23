Luci e ombre Bene a Stoccarda, flop con l’Ofi

Dal 15 luglio al 16 agosto. Dal fresco della Val Pusteria alla ’secchiata’ gelida dell’Ofi Creta, passando per il confronto vinto con i campioni del Dfb Pokal. L’estate rossoblù, in versione compressa, passa tutta da quel mese che ha visto la squadra di Vincenzo Italiano iniziare a sudare in quota per poi ritrovarsi di fronte lo Stoccarda, che potrebbe essere avversaria di ben più seri obiettivi. Una squadra che come il Bologna ha vinto la coppa di lega e sulla carta era il test più atteso della preparazione. Riavvolgendo il nastro però, tutto è cominciato dalla solita Valles, dove il gruppo è salito accompagnato dall’entusiasmo di una città, ebbra per il successo di Roma.

Pochi volti nuovi, ma qualche addio pesante. Come quello di Sam Beukema, pronto a giurare eterno amore ai rossoblù per poi prendere al volo l’occasione Napoli. Per un difensore che va, un’altro che arriva: Martin Vitik. Poco prima di salire in quota, insieme all’ex Sparta Praga c’è Ciro Immobile, re del gol a caccia di una corona e di una nuova occasione in serie A. A Valles sono loro le novità che scaldano i cuori dei tanti tifosi che non hanno rinunciato a salire in ritiro a caccia di selfie e autografi. E se i primi due acquisti sono arrivati subito, a unirsi qualche giorno dopo c’è stato Federico Bernardeschi. La 10 sulle spalle e la voglia di rimettersi in gioco, come Immobile.

Nel mezzo, tra le fatiche della Val Pusteria, la solita festa a tinte rossoblù: dagli appuntamenti dedicati ai piccoli tifosi, fino al concerto di Gianni Morandi pronto a prendersi il palcoscenico duettando con Orsolini. Il campo racconta di un Bologna in palla: 8-0 al Gitschberg Jochtal, 7-0 alla Virtus Verona, il successo in rimonta sul Sassuolo nel triangolare di Bolzano, i primi gol di Immobile. Si torna così a Bologna per rimettersi a faticare nell’arsura di Casteldebole, pronti a chiudere il cerchio.

Prima c’è tempo per un altro addio, quello di Dan Ndoye che va in Premier League. Al Galli arriva intanto la prima battuta d’arresto, con il 3-2 a favore della Vis Pesaro, stesso punteggio, ma per i rossoblù contro i greci del Levedeiakos, battuti in questo caso grazie anche ad una doppietta di Immobile. Si avvicina così il vero test di quest’estate rossoblù, la trasferta di Stoccarda: alla Mhp Arena va in scena un Bologna formato europeo, 1-0 con il primo sigillo di Vitik. Nessuna goleada, ma una prova concreta che dà l’ultima scossa all’estate. Scossa positiva, fino alle incognite sollevate dall’ultima amichevole, persa 2-4 con l’Ofi Creta.