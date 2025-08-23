Lucumi, Vitik ed Heggem. Tre giganti per Skorupski

Il nuovo muro è costruito. Adesso va rafforzato. Il calcio vero, con i tre punti in palio, è alle porte. Il test più probante dell’estate con lo Stoccarda, formazione che come il Bologna ha vinto la coppa nazionale e parteciperà alla Europa League, è andato in archivio con un clean sheet. Di più: con una vittoria per 1-0 frutto del colpo di testa di Martin Vitik, l’uomo inseguito per un anno, che fu vicino l’estate scorsa e arrivato in quella in corso per prendere il posto di Beukema. Per la verità i clean sheet sono stati due, dato che il giorno dopo il Bologna si è ripetuto vincendo per 3-0.

Ma non c’è dubbio che è dalla prima partita che il Bologna abbia trovato motivi per sorridere. Niente gol subiti e Vitik a segno, la nuova coppia composta dal ceco e Lucumi funziona. Che l’addio di Beukema, leader difensivo, potesse comportare qualche timore era naturale, nonostante nelle ultime stagioni il Bologna abbia sempre dimostrato di saper rimpiazzare le partenze eccellenti.

Questa volta il dubbio ce l’aveva pure il Bologna, che fino all’ultimo ha tenuto sul mercato Lucumi e sperato di convincere Beukema a rimanere. Niente da fare e alla fine la dirigenza ha dovuto rivedere i piani, blindando il colombiano e prendendo Vitik, uno che a 23 anni è già titolare in nazionale e vanta 11 partite in Europa League, 8 in Champions, 7 in qualificazione Champions e 2 in Conference. Un giocatore di livello europeo per numeri e fisicità (193 centimetri). Al quale si devono aggiungere i 192 centimetri del norvegese Heggem.

Tutto bene fino a sabato sera. Poi, però, il modo con cui sono maturati i quattro gol subiti con l’Ofi Creta qualche dubbio l’ha lasciato. Un ko, però,ci può stare in questa fase. A partire da stasera, la Roma testerà la nuova difesa rossoblù, completata da Holm a De Silvestri, da Miranda a Lykogiannis, fino a Casale, riscattato per 6,5 milioni come da accordi pattuiti un anno fa quando il centrale arrivò dalla Lazio in prestito.

Per completare l’opera, urge ritrovare Ferguson, che con Italiano è diventato mediano di equilibrio, uomo di letture sugli inserimenti dei centrocampisti avversari: meno gol, ma ancor più fondamentale lo scozzese. Un anno fa Fergie partì di rincorsa, un gap che gli è costato diversi infortuni muscolari, come spesso capita a chi è reduce da un intervento: ritrovare ritmo e intensità non è semplice. Dai box riparte anche quest’anno, per un infortunio al polpaccio. La missione è ritrovare continuità per dare spessore alla mediana e protezione alla difesa.