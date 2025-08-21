Maiga Silvestri va al Teramo, 6.847 abbonati

Il mercato bianconero operato dal direttore sportivo Matteo Patti fa registrare una nuova operazione in grado di applicare alla lettera quelle che erano state le strategie annunciate nel corso delle settimane scorse. Nelle ultime ore a lasciare l’Ascoli è stato il centrocampista Maiga Silvestri che, insieme a Carpani ed Odjer, era uno di quegli elementi in uscita dal mercato del Picchio. Il 20enne che aveva un vincolo contrattuale con scadenza al 30 giugno 2027 è stato ceduto a titolo definitivo al Teramo. Con i biancorossi il giocatore si prepara ad affrontare il prossimo campionato di serie D consentendo all’organico del club abruzzese di vedersi rinforzato nel reparto mediano. Puntuale l’annuncio da corso Vittorio Emanuele: "Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica il trasferimento a titolo definitivo di Yehiya Maiga Silvestri a Teramo Calcio 1913. Il club bianconero saluta Yehiya augurandogli i migliori successi".

Nel frattempo il Del Duca si prepara ad offrire un colpo d’occhio non indifferente nel corso della gara di sabato che consentirà alla formazione guidata da Tomei di inaugurare il proprio percorso in campionato. Nel tardo pomeriggio di ieri la campagna abbonamenti già da record ha fatto registrare una nuova importante crescita. L’ultimo dato raccolto infatti ha visto salire le tessere sottoscritte dai tifosi a quota 6.847. Trend che sta permettendo di avvicinarsi sempre più a quota 7mila. Il termine ultimo per abbonarsi sarà legato alle 18 di sabato, orario che sancirà l’avvio della prima giornata di campionato contro la Pianese. Le tariffe della terza e ultima fase: intero 355 euro, ridotto fuori provincia 320 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 190 euro, senior over 80 a 20 euro (poltroncina nord); intero 210 euro, ridotto fan club-fuori provincia 190 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 130 euro, senior over 80-junior under 14 a 20 euro (tribuna Mazzone); intero 135 euro, ridotto fan club-fuori provincia 120 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 100 euro, senior over 80-junior under 14 a 20 euro (curva nord).

A centrocampo si valuta la possibilità di lanciare Damiani dal primo minuto, mentre sulla trequarti Del Sole è pronto per partire da titolare agendo sulla destra.

mas.mar.