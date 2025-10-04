Mignani vuole una squadra carica e motivata: "Agonismo, rabbia e voglia per vincere"

Il derby per ripartire da dove si era lasciato prima del ko di Frosinone. E l’obiettivo di centrare la prima vittoria al Manuzzi (finora due i pareggi con Entella e Palermo). "Non ho mai pensato che fossimo imbattibili – ammette mister Michele Mignani alla vigilia del match –, abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo di fare punti e anche a Frosinone ci abbiamo provato. Abbiamo sbagliato 10 minuti durante i quali sono arrivati i gol, due dei quali viziati da nostri tocchi, sostanzialmente degli autogol. La squadra è stata in campo ed ha offerto la prestazione nonostante la sconfitta".

Una sconfitta che fa male e fa pensare, qual è il vero volto della squadra?

"Nel calcio bisogna sempre andare avanti: la sconfitta ti fa riflettere così come anche le vittorie. Nella sconfitta è necessario capire dove si è fatto bene o sbagliato per continuare a migliorarsi. Le squadre perfette non esistono e noi abbiamo un’altra partita, bella e importante che ci dà la possibilità di riportare dei punti nella nostra classifica che poi è l’aspetto che conta".

La Reggiana è avversario scorbutico, ma forse quello migliore per ricominciare.

"La Reggiana è un avversario forte, così come tutti gli avversari sono temibili in questa categoria dai valori molto simili. Sa stare bene in campo, occupa al meglio le corsie esterne, crea situazioni di gioco per cui occorre stare attenti. Servono agonismo, rabbia, voglia di vincere i duelli e le partite. Spesso le motivazioni fanno la differenza e noi dobbiamo arrivare al derby pieni di motivazioni".

Come sta la squadra?

"La preoccupazione era più per la partita di Frosinone perché c’era una giornata in meno rispetto a oggi. La squadra sta bene fisicamente".

Potrebbe essere arrivata l’ora di Arrigoni?

"Lo conosco dai tempi di Siena. E’ arrivato che non era al cento percento per un infortunio da cui non aveva recuperato completamente. Ora è pronto per giocare dall’inizio o a partita in corso".

Olivieri?

"Anche lui all’inizio non era pronto, ora invece ci siamo. Come Magni e gli altri si allena duramente. Voglio dimostrare a tutti che se si impegnano avranno la loro chance. Come successo a Guidi".

Condannati da palle inattive. Meglio a marcare a zona o passare a uomo come lo scorso anno?

"Quest’anno abbiamo alternato in base alle caratteristiche dell’avversario. Sul primo c’è l’errore della linea difensiva, il secondo è un’autorete. Ci vuole anche un po’ di buona sorte. Gli episodi spesso sono determinanti, anche noi abbiamo sfruttato le palle inattive".

A Frosinone ha rinunciato a Shpendi, Berti e Francesconi.

"Il Frosinone è squadra molto fisica, mi aspettavo che mettere chili in attacco e a centrocampo potesse darci vantaggi".

Tutti disponibili?

"Qualche problema per Bisoli, non un granchè, ma non lo rischio anche in vista della sosta".