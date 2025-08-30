Mirco Antenucci, la garanzia del ds: "Per questa maglia ci sarò sempre"

Mirco Antenucci certamente non se la immaginava così la sua prima stagione dietro la scrivania. La parola fine sulla sua carriera da calciatore era stata pronunciata con largo anticipo un anno fa: Ante7 si è voluto regalare un’ultima stagione da protagonista in biancazzurro, e lo ha fatto nel miglior modo possibile. Arrivando in doppia cifra nonostante la squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini abbia arrancato per tutto il campionato. Senza gli 11 gol realizzati dal Lupo di Roccavivara, probabilmente la Spal sarebbe retrocessa direttamente. Senza la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout contro il Milan Futuro, terminati come tutti sappiamo. Dopo la salvezza conquistata sul campo, il futuro di Antenucci era tra le principali incognite della società di via Copparo. Improvvisamente poi il presidente Tacopina ha deciso di staccare la spina, gettando nel panico decine di dipendenti e nello sconforto migliaia di tifosi. Nei giorni più neri, Ante7 ha rappresentato un faro nella notte per il popolo biancazzurro.

Pronunciando le parole che tutti i ferraresi che amano la Spal avrebbero voluto ascoltare: "Il dolore è enorme, non so cosa succederà ora, però posso dirvi che per questa maglia ci sarò sempre, in qualsiasi categoria, perché la Spal siamo noi. Dovremo rialzarci, ma lo faremo come abbiamo sempre fatto, ne sono convinto". Così, durante la lunga fase di incertezza che ha preceduto l’apertura del bando che avrebbe decretato la rinascita del calcio nella nostra città, Antenucci ha continuato a monitorare la situazione. Le varie cordate interessate al progetto hanno provato a portare Ante7 dalla propria parte, convinte che l’ex capitano sarebbe stato la miglior garanzia possibile di fronte a una tifoseria rabbiosa e disorientata. Alla fine l’hanno spuntata gli argentini, che hanno immediatamente inserito l’ex bomber molisano al centro del villaggio biancazzurro. Dopo una fase di incertezza, ad Antenucci è stato affidato l’incarico per il quale si era formato negli ultimi anni: direttore sportivo. Certo, non pensava di partire dai dilettanti, addirittura dal campionato regionale di Eccellenza. Ma Ante7 ha fatto di necessità virtù, mantenendo la promessa effettuata subito dopo la mancata iscrizione in serie C. E in attesa che la società biancazzurra si strutturi e prenda definitivamente forma, Antenucci è molto più di un normale uomo mercato. Prima sul campo e poi dietro la scrivania, Ante7 è la bandiera della Spal che nessun fallimento riuscirà ad ammainare.

Stefano Manfredini