"Mirco, uomo vero. Manchi, capitano"

Caro Carlino,

volevo ringraziare attraverso le tue pagine Mirco Antenucci per tutto quello che ha dato in questi anni per la maglia della Spal. Biancazzurro dentro, fino al midollo. Grazie Mirco e buona fortuna.

Marco Fabbri

***

Mirco, enorme professionista ma soprattutto uomo vero. Non sei mai mancato una volta sotto la Curva Ovest, sia con le vittorie che con le amare sconfitte. La tua passione per i nostri colori, i tuoi colori, non potremmo mai dimenticarla.

Paolo Rossini

***

Abbiamo esultato quando arrivasti a Ferrara la prima volta, abbiamo gioito al tuo ritorno due anni fa, ti abbiamo amato e ti ameremo per sempre, ma continuiamo ancora a piangere perché non ti vedremo più gonfiare la rete nel nostro Paolo Mazza. Mirco, grazie di tutto. In bocca al lupo per il tuo futuro, sempre con noi. Spallino dentro, fino al midollo.

Alessandra con Marco