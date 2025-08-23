Modena, Sottil studia per l’esordio. Sersanti gialloblù, squadra completa

Come vi avevamo preannunciato 48 ore fa, Alessandro Sersanti è un nuovo giocatore del Modena. Ieri, l’ufficialità sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, il che significa che i canarini hanno investito sul centrocampista anche per le prossime stagioni. L’intento, oltre ad inserire numericamente un giocatore per completare il reparto e creare le coppie, era anche quello di creare ulteriore competitività all’interno di una rosa già così ambiziosa e ricca di opportunità da pescare a seconda delle partite di un lungo campionato. Le caratteristiche dell’ex Reggiana sono abbastanza moderne: giocatore duttile, dotato di buona corse e di visione offensiva, dettagli che offrono al Modena la possibilità di avere anche un quinto profilo d’attacco oltre alle quattro punte.

Trattasi, a questo punto, dell’ultimo colpo di mercato a meno di sorprese dell’ultimo giorno, quando Catellani e Consolati saranno impegnati a Milano insieme alla marea di direttori sportivi e agenti in arrivo da tutta Italia. In quel contesto, sarà fondamentale provare a completare le uscite che restano da fare. Strizzolo e Oukhadda, in particolare, per i quali la Salernitana ha chiesto informazioni e per l’attaccante anche il Frosinone, ma ad oggi è complicato prevedere alcuna destinazione. Nel frattempo, la formazione di Sottil prepara la prima trasferta di Genova e le indicazioni che sono arrivate dall’allenamento a porte aperte di giovedì suggeriscono un Modena quadrato e coriaceo. Cotali (destinato a non essere ceduto) pare stia insidiando Zampano sulla sinistra, su quella catena Sottil riproporrà sia Cauz in difesa che Magnino a centrocampo, la vecchia guardia canarina. In attesa del miglior Caso, ancora alle prese con il recupero da quel fastidio accusato durante la preparazione, il tecnico gialloblu potrebbe dare fiducia alla coppia composta da Gliozzi e Defrel per la loro spiccata capacità di gioco con il pallone capace di creare inserimenti per Santoro, ad esempio. Asse molto fluida con il Torino. Beyuku (uomo mercato dell’ultimo minuto, attenzioni a possibili offerte dall’estero e dall’Italia) sulla destra, poi Gerli in regia.

Questo pomeriggio alle 16 ne sapremo di più attraverso le parole di Sottil, il campionato di serie B è iniziato e i punti iniziano a pesare già da questo fine settimana. Bentornata serie B, ora è il momento di fare davvero sul serio dopo i sogni coltivati in estate.