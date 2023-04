"Nel mio locale si parla sempre di Reggiana Ho aiutato tanti compagni a trovare un’abitazione"

Matteo Voltolini completa il tris di reggiani in granata. Ventisei anni, della Canalina, è il secondo portiere. Per lui due presenze: decisivo in casa nel 2-0 sul San Donato, tra i meno peggio nella disfatta (5-0) di Fiorenzuola.

Alla Canalina ci sono i campi della Reggio Calcio.

"Esatto, lì ho fatto le giovanili".

Ci torna ogni tanto?

"Spesso. Seguo la Terza categoria dove giocano i miei amici di infanzia".

Che aria ha respirato quest’anno in città?

"Si sono alternate tante emozioni, alti e bassi. Qualcuno mi fermava in strada e leggevo nei loro occhi l’ansia per un obiettivo che volevamo tutti".

Il suo locale, il Luluma, è punto d’incontro dei tifosi?

"A pranzo si fermano a mangiare molti lavoratori e tanti sono tifosi. Spesso li sento commentare le partite".

Qual è il suo posto del cuore a Reggio?

"Quelli dove sono cresciuto: la scuola, i primi campi da calcio".

I compagni le chiedono consigli sulla vita in città?

"E’ diventato difficile trovare casa a Reggio per chi viene con la famiglia. Quindi sì, mi chiedono suggerimenti. Anche sui ristoranti".