Nuova filosofia Ascoli. Mentalità super offensiva per provare a sognare

Divertirsi e provare a sognare rappresentano gli stati d’animo che in questa fase stanno alimentando l’entusiasmo dei tifosi. L’Ascoli dopo il cambio di gestione si prepara ad operare una fondamentale rivoluzione che sta riguardando soprattutto l’organico. Con l’avvento di Bernardino Passeri, suo figlio Andrea e del nuovo direttore sportivo Matteo Patti si è deciso di rivedere la filosofia dello spogliatoio. A partire dall’allenatore. La fiducia è stata riposta in Francesco Tomei che, dopo le precedenti esperienze maturate in C, ora si prepara a lavorare assieme ai suoi uomini per arrivare a disputare un campionato da protagonisti. Nel suo 4-2-3-1 ci sono principi di gioco ben definiti e molto coraggiosi. Una mentalità di certo prodotta dall’influenza zemaniana. La stessa votata a dominare le partite con un pressing a tutto campo e una mentalità super offensiva. A permettergli di raggiungere i risultati immaginati sarà la rosa di nomi ancora in via di allestimento.

Nella sessione estiva di mercato alcuni profili sono già arrivati, ma il cantiere resta aperto fino alla fine della finestra. L’obiettivo è ritoccare ancora qualcosa per completare e migliorare il mosaico. Tra i pali la novità è quella legata al portiere Vitale che a Pineto nel match di coppa ha già dimostrato di essere molto abile nel parare i rigori. Il suo contributo però sarà prezioso anche nell’impostazione dal basso. Uno dei principi imprescindibili per Tomei nello sviluppo del gioco. L’alternativa a lui resta sempre quella rappresentata da Barosi. Nella difesa a quattro la coppia centrale composta da Curado e Nicoletti sta trovando una sintonia che cresce di partita in partita. Al primo sarà chiesto di neutralizzare le minacce avversarie, all’altro invece di mettere il suo buon sinistro a servizio della squadra per trovare la giocata illuminante anche da dietro. Sulle corsie laterali abbiamo già ammirato tutti l’incessante corsa sprigionata da Guiebre sulla corsia di sinistra in entrambe le fasi. Sul fronte opposto invece c’è Alagna, ma qualcosa potrebbe ancora arrivare. La coppia di mediani consentirà di puntare sulle qualità di Damiani che sarà affiancato da Bando, Ndoj, Milanese o altri eventuali ingressi. Davanti infine ci sarà tanta scelta sulla trequarti per consentire a Corazza di trascinare il Picchio a suon di gol. Da Del Sole ad Oviszach, passando per D’Uffizi, saranno in tanti ad avere le caratteristiche per inventare la giocata illuminante.

L’organico ad oggi.

Portieri: Barosi, Raffaelli, Vitale.

Difensori: Alagna, Caucci, Cosimi, Curado, Cozzoli, Guiebre, Menna, Nicoletti, Rizzo.

Centrocampisti: Bando, Carpani, Damiani, Lo Scalzo, Milanese, Ndoj, Odjer.

Attaccanti: Corazza, Del Sole, D’Uffizi, Gagliardi, Gorica, Oviszach, Palazzino, Silipo.

Massimiliano Mariotti