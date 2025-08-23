Paganelli in campo per la A Gold

Torna oggi in campo la Paganelli Modena per la terza fase del torneo di Serie A, nella Poule Gold. Obiettivo non nascosto lottare da protagonisti per guadagnarsi la presenza nuova serie A Gold 2026. Vinto il girone da capolista, i gialloblù sono usciti a testa alta negli ottavi playoff col Nettuno, e le 8 squadre eliminate agli ottavi sono state divise in due gironi da 4 squadre. Modena è nel girone 1 con Crocetta, Verona e Milano; nel girone due ci sono Athletics Bologna, Collecchio, Ronchi Gorizia e Codogno. La prima classificata di ogni girone giocherà nella Serie A Gold 2026, le altre nella Serie A Silver. Tre giornate, due gare ciascuna (sola andata) per sei match da agosto a settembre: questa è la formula.

Modena gioca oggi al Torri contro il Crocetta Parma, sabato 30 agosto a Verona, poi a Milano domenica 7 settembre. "Vinto il girone della prima fase con merito – così il manager Domenico Pisano – e visto lo spirito dei ragazzi, possiamo e vogliamo ripetere le prestazioni con la Fiorentina. Con questa mentalità possiamo farci valere in un girone in cui il grande favorito è la Crocetta". Forti nel morale gli ospiti, che si presentano al Torri contro il Modena attuale. Senza pressioni, i ragazzi di Pisano, con orgoglio danno spesso il meglio di loro stessi, sfoderando qualità nascoste. A questo punto della stagione, contro ogni sfavorevole pronostico, tutto diventa possibile e sognare non fa mai male. Pisano tiene come sempre top secret il line up d’attacco; probabile formazione: partente gara uno Infante Junior, catcher Lambertini, in prima Angelotti (Pompilio), Cirilli, Ferri interbase, esterni: Martinez (Galli), Guevara (Fabbri), Russo (Franceschini) dh Moronta (Vecchi). Il match, molto atteso, ruota tutto su due affascinanti e attese sfide sul monte di lancio, con quattro grandi attori protagonisti, in grado di cambiare tutto. In gara uno lancerà Infante Junior (3 vinte, 2 perse, punti 2,76) contro Montanari Crocetta (4 vinte, 1 persa punti 2,03), altro spettacolo in gara due sabato sera col match decisivo tra Escudero (4 vinte, 0 perse, punti 1,18) r Carillo (7 vinte, 0 perse punti 1,36). Modena viaggia negli score con 13 vinte e 8 perse: media attacco mb 253, punti pitcher 2,82. Crocetta con 11 vinte, 3 perse, in attacco mb 321, punti 2,24.

L’ultima di Ventura. La sfida sarà trasmessa in diretta su YouTube tramite il canale Fibs. Peraltro, come annunciato proprio sulle nostre colonne, quella odierna sarà la gara di ritiro del pitcher Cipriano Ventura, il veterano gialloblù che lascerà lo sport agonistico a 60 anni e, a fine partita, sarà festeggiato da compagni e amici.

Giorgio Antonelli