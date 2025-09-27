Palermo, un solo obiettivo: la A. Inzaghi ha una rosa piena di assi

La favorita in assoluto per la serie A. ‘Obbligata’ al salto di categoria, fallito tra varie polemiche la scorsa stagione, e che ha fatto scattare poi ulteriori nuovi investimenti in quella attuale.

Il Palermo non si nasconde, non si vuole nascondere: la B non è cosa di una squadra in mano agli sceicchi e nella galassia internazionale del City Group che ha come fiore all’occhiello il Manchester City.

Una rosa non troppo allargata di 24 calciatori, ma di grande qualità e duttilità per il 3-4-2-1 (in alternativa l’eventuale il 3-5-2) prediletto da Filippo Inzaghi, tecnico provetto e oneroso in categoria che ha già vinto la B a Venezia, Benevento e pochi mesi fa a Pisa. I siciliani hanno anche l’organico più ‘anziano’ come età della categoria: 27,6 anni di media, inoltre i costi salariali sono inferiori solo a quelli del Monza neoretrocesso.

Il primo posto in classifica a braccetto con Cesena appunto e Modena, ma secondi dietro ai canarini come differenza reti (6 gol realizzati e uno incassato), è frutto di 10 punti, ossia un pari e 3 vittorie, l’ultima quella contro il Bari (2-0), firmata nell’ultimo quarto d’ora dai subentrati Le Douaron e Gomes in pieno recupero.

Anche in Coppa Italia, martedì scorso a Udine, pur perdendo 2-1 contro un club di A, i rosanero hanno confermato grande spessore e le potenzialità piene per cambiare di categoria a maggio. Il tecnico Filippo Inzaghi, nonostante il ko, si è dichiarato soddisfatto, anzi è andato anche un po’ oltre: "A Udine abbiamo disputato nella prima frazione i 40 minuti migliori fino a questo momento, dimostrando grande personalità, avremmo meritato di essere in vantaggio di due reti. Non ci voleva l’infortunio di Ranocchia".

E così in un centrocampo che nel 3-4-2-1 di recente ha schierato Gyasi, lo stesso Ranocchia, Segre e Augello a supporto di Palumbo (grande acquisto estivo di mercato dal Modena con una valutazione di tre milioni) e Brunori tutti al servizio del fromboliere che sta facendo la differenza, il finlandese (31 anni da poco compiuti) Joel Pohjanpalo, stipendio annuale che con i bonus sfiora i due milioni, ingaggiato lo scorso gennaio per quasi 6 milioni di euro e che in effetti è implacabile sotto rete; in rosanero dal gennaio scorso a oggi 12 reti in 18 partite, a Venezia in due stagioni e mezzo tra A e B 47 sigilli in 95 gare.

Per tornare al Palermo ultime versioni in porta è stato schierato Joronen (è stato anche nel mirino del Cesena, insieme a Gomis infortunato, quando pareva che Klinsmann dovesse approdare in Sicilia: operazione sfumata ad un passo dalla chiusura delle trattative estive) con davanti la linea a tre formata da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. E guai dimenticare una panchina ricca di spessore, da Diakitè a Blin a Giovane a Gomes e Le Douaron entrambi a segno nel successo con il Bari.