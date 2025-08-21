Palladini cuore rossoblù. "La mia Samb deve avere grinta e determinazione»

‘Ottavio sindaco’. Questa la scritta indelebile su un muro in zona del porto a San Benedetto. Sintetizza l’amore che la tifoseria della Samb ha nei confronti di Palladini come allenatore, ma soprattutto come uomo e bandiera rossoblù, il tecnico delle quattro mozioni. Una dall’Eccellenza alla D, le altre dalla quarta serie al professionismo. Una di queste quella del campionato 2012-2013, vanificata dalla mancata presentazione della fideiussione. Ma ormai è acqua passata. "Tutte sono state importanti - dice Palladini - ma la più bella a mio modesto parere è stata quella dello scorso anno. Una grande emozione perché con il presidente Vittorio Massi abbiamo ricreato qualcosa di veramente bello ed un entusiasmo incredibile".

Palladini cosa significa allenare la Samb? "La squadra della mia città, dove sono cresciuto da calciatore. E’ senza dubbio una soddisfazione immensa ma allo stesso tempo ti dà tante responsabilità. Quando entri al Riviera delle Palme si prova un’emozione bellissima e per me che sono di San Benedetto è un motivo di orgoglio. La Samb mi ha dato tanto ma soprattutto lo sprone per fare meglio".

Si riparte, in un campionato difficile come la Serie C. "Una vigilia emozionante. Ritorno ad allenare tra i professionisti dopo tanto tempo e sempre con la Samb. Il nostro obiettivo è quello di fare una bella figura, cercando di mettere in difficoltà tutte le avversarie che andremo ad affrontare. Il girone B è sempre quello più difficile. E lo confermano i play off. Negli ultimi due anni le promosse tra i cadetti, Carrarese e Pescara venivano da questo gruppo".

E la Samb come si presenterà? "Le nostre parole d’ordine devono essere: grinta e determinazione. Nel calcio moderno i nomi non fanno più la differenza. Bisogna avere sempre le giuste motivazioni e la voglia di mettersi in mostra. Ma sempre con la dovuta umiltà, conoscere i propri limiti ed allo stesso tempo avere in campo un atteggiamento mentale importante".

Palladini, sarà poi la stagione dei tre derby con l’Ascoli. "E’ una bella soddisfazione avere ridato alla città l’opportunità di giocarlo dopo tanto tempo. I tifosi rossoblù meritano di vivere queste sensazioni".

Benedetto Marinangeli