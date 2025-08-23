Partenopei bestia nera. Ma nel 2015 fu trionfo

Che l’inizio, per il Sassuolo, sia in salita, lo dice quello scudetto che il Napoli si è cucito sulla maglia la stagione scorsa, poche settimane dopo l’aritmetico ritorno in A della squadra di Grosso. Che per i neroverdi non ci potesse essere debutto più complicato lo aggiungono invece la cornice di pubblico che trasformerà buona parte di un Mapei Stadium (non sold out, ma quasi, perché la curva neroverde non è esaurita) in una succursale del Maradona da una parte, i precedenti dall’altra.

Già: delle squadre che il Sassuolo ha sempre affrontato nelle sue 11 stagioni di Serie A, infatti, il Napoli è l’avversario che ai neroverdi ha lasciato meno punti (appena 13 su 66 possibili) ed è la squadra che il Sassuolo ha battuto di meno, al pari della Roma, imponendosi soltanto due volte su 22 possibili.

Ci sarebbe anche altro, a guardare le statistiche, e l’altro dice che i neroverdi, contro il Napoli, non fanno punti dal 2021 (fu un 3-3 datato 1 dicembre: da lì cinque incroci e altrettante sconfitte, 20 gol per i campani, 2 per il Sassuolo) e che in casa, su 11 chance, i neroverdi ne hanno sfruttata appieno, vincendo, solo una. Perché delle due vittorie del Sassuolo una arrivò in trasferta, ma per trovarne una casalinga il nastro va riavvolto al 2015/16.

Il Sassuolo che chiuderà la stagione approdando ai preliminari di Europa League vinse 2-1 ma quel che conta, per quel che conta, è che anche allora era la prima giornata di campionato e si giocava, guarda un po’, il 23 agosto. Segnarono, per la cronaca, Floro Flores a metà del primo tempo e Sansone al tramonto del secondo. Le scaramanzie del caso, da una parte e dall’altra, sono ampiamente autorizzate.

s.f.