Pochi precedenti e ancor meno soddisfazioni. A Genova una sola vittoria, ben 79 anni fa

Non sono state molte, nella storia le sfide tra Sampdoria e Modena nella città della Lanterna in campionato, esattamente dodici. D’altronde la società blucerchiata ha una storia discretamente recente: un po’ tutti gli appassionati di calcio sanno che sia il nome della squadra, con relativo abbinamento dei colori sociali che hanno dipinto una casacca quasi unica al mondo, derivano da quel 12 agosto 1946, quando divenne effettiva la fusione tra due società genovesi, la Sampierdarenese e l’Andrea Doria.

Diciamo subito che per il Modena la trasferta genovese contro la squadra blucerchiata è stata davvero foriera di poca soddisfazione. Basti pensare che i canarini sono riuscita a sbancare la sponda sampdoriana dello stadio Ferraris soltanto in un’occasione. Correva il 29 dicembre 1946, quando il Modena allenato dal grande Alfredo Mazzoni sbancò Marassi (nella foto a sinistra lo stadio come si presentava all’epoca) per 0 a 2, grazie ad una doppietta di Del Medico, in quella che fu anche la prima sfida ufficiale tra le due squadre, poco più di quattro mesi dopo la nascita della Samp.

Per la cronaca, alla fine di quella stagione il Modena conquistò il migliore risultato della sua storia ultracentenaria, giungendo terzo in Serie A alle spalle del Grande Torino e della Juventus. Da lì in avanti mai più nessun hurrà dei gialli sul terreno del Ferraris, che nelle undici sfide che seguirono raccolsero però tutto sommato la bellezza di otto pareggi (l’ultimo due stagioni or sono con la doppietta in rimonta di Palumbo, entrambe le reti su rigore, 2 a 2 il finale) e sole tre sconfitte. L’ultima nel torneo scorso per 1 a 0.

Da notare inoltre che i precedenti tra Modena e Sampdoria sono sempre andati in scena nelle due serie principali del nostro calcio, equamente divisi tra sei in serie A ed altrettanti nel campionato cadetto. Lunedì sera, per la gara che segnerà il debutto dei gialli edizione 2025/26 (e dunque anche della Sampdoria) nel nuovo campionato, quindi in quella che sarà, per le statistiche, la sfida numero tredici tra le due formazioni, il Modena che proverà a spezzare la maledizione che regge da ormai settantanove anni. E, visto che nel campionato dell’unico successo canarino la storia per i gialli andò a finire bene, hai visto mai che un’impresa corsara non sia un bellissimo viatico per qualcosa di importante?

Alessandro Bedoni