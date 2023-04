di Daniele Petrone

Patron, lei è uno dei simboli di questa promozione.

"Ah ecco perché sono così richiesto in questi giorni. D’ora in poi metto una tariffa per poter parlare con me. Anzi, al termine di questa chiacchierata ti mando il conto... (Romano Amadei ride di gusto con la sua proverbiale ironia, ndr)".

Mi dia le risposte giuste allora...

"Oh, costano ancora di più...".

Partiamo dalla festa. L’abbiamo vista correre sul tappeto rosso durante la premiazione. Stava quasi inciampando...

"Non ricordo, ero un po’ intontito... Che poi se fossi caduto, tutti avrebbero pensato che l’avessi fatto per ridere. Ogni tanto mi viene la voglia di fare il bambino".

Si chiama ‘Sindrome di Peter Pan’.

"Mi piace".

In effetti è azzeccata: lei è sempre stato un sognatore. Ci racconti le sue emozioni di domenica allo stadio. I giocatori le hanno messo il trofeo in mano quasi a dedicarglielo. L’abbiamo vista quasi commossa.

"Ti deluderò con una risposta che serve a poco per l’intervista: ho fatto la mia parte, ho alzato la coppa come tutti. Ho provato delle sensazioni come tutti, ma non riesco a spiegarle".

Allora mettiamola così: ’indescrivibile’ va sempre bene...

Fragorosa risata. "Qua mi sei piaciuto. Allora inventa tu. Immagina...".

Lo striscione “Grazie Romano Amadei” che i tifosi hanno srotolato in curva quanto le ha fatto piacere?

"Piacere è un po’ poco. Qua mi aspettavo un aggettivo diverso, ti consiglio un corso di miglioramento. (Altra risata, ndr). Scherzi a parte, mi ha toccato molto perché hanno scritto qualcosa che forse un po’ ho meritato e che mi riconoscono. Lì ho pensato: ‘qualcosina ho fatto’. Ma a me piace stare un passo indietro. È nel mio carattere: io osservo per migliorarmi, ma non per apparire. Non mi sento un personaggio".

Però lo è.

"Ma solo perché sono diverso dagli altri".

Ecco perché non è salito sul pullman scoperto...

"Non ci pensavo neanche per l’anticamera del cervello. E poi quello era per i giocatori e lo staff, i veri protagonisti".

E lei dove ha festeggiato dopo lo stadio?

"Sono andato in compagnia di amici al solito posto".

Al suo ‘chalet’ a Lentigione. Ormai è più famoso di quelli extralusso a Cortina...

"Allora d’ora in poi faccio pagare il biglietto all’entrata".

Come ha passato la serata?

"Ci siamo dati appuntamento alle 19. C’è chi ha preso le pizze e chi il gelato. Qualcuno ha invitato le mogli. Le mogli eh, non le amanti... Siamo stati lì fino alle 22 massimo, poi a letto. Una cosa semplice".

Una serata in casa come ragazzini insomma...

"Sì, ma ragazzi vecchi però".

Che pizza ha preso?

"Una squisita pizza di Brescello".

Gusto?

"Non svelo questi dettagli! Non sono un personaggio, andiamo avanti su...".

Allora ci metto un po’ di peperoncino: Cigarini e Rozzio hanno detto che l’anno prossimo vogliono la Serie A.

Silenzio. "Quando l’hanno detto?".

Subito dopo Olbia e pure domenica...

"Bene. È molto positivo questo. Siano d’esempio, ma mica solo nel dirlo. Perché no? Oh però, una frase si può dire. È un auspicio eh, ma fermiamoci qua".

E lei ci sarà? Qualcuno vocifera che potrebbe lasciare da vincitore.

"Non l’ho mai detto. Certo, comincio a essere un po’ stanco. A volte mancano un po’ le forze e le energie. Poi siamo in un momento difficile per le aziende, insomma ho tante cose a cui pensare e problemi da risolvere".

Fughiamo i dubbi: la Reggiana è in vendita?

"No. Se qualcuno fa delle proposte lo ascoltiamo, ma dei ‘blablabla’ ce ne sono eh... Di sicuro non lascio al primo che capita e non mollo mandando in crisi una Reggiana in serie B. Nel caso cedessi il club, vorrei qualcuno che garantisse almeno il mio livello. Però al momento – salvo qualcuno sul quale non mi esprimo – non vedo alternative. Ma non dico ’purtroppo’ eh. Anzi: magari qualcuno venisse, in aggiunta, a darmi una mano. Magari! Ma deve essere uno che qualche soldo ce l’ha perché nel calcio non si guadagna nulla. E me ne sono accorto...".

Il sindaco ha lanciato un appello ai privati per aiutarla.

"Ecco. L’Amministrazione e i privati mettano qualcosa in gioco anche loro, non solo gagliardetti e bandiere che per carità, fanno piacere. Non voglio recuperare i soldi investiti, quelli sono andati e l’ho fatto col cuore. Poi, sa com’é: se l’anno prossimo andasse malino o maluccio non si raccoglierebbe complimenti...".

Un po’ come accadde a Modena. Furono ingrati.

"Quella è un’altra storia. Piuttosto, voi del Carlino quanto contribuite? La fattura per la telefonata sta lievitando...".

Allora le faccio l’ultima domanda: Diana resta?

"Bisogna vedere... di capirsi, ecco. A volte è difficile comprenderlo. Non so cosa farà o faremo. Staremo a vedere. Io non sarei contrario alla riconferma, ma ci sono dei punti interrogativi. La battuta finale dopo Olbia sul fatto che tanti salgono sul carro dei vincitori, ci può stare come sfogo. Ma è storia vecchia: quelli che ora esultano, se fosse andata male sarebbero stati i primi a tirare addosso. è il calcio che gira così, anzi è il mondo. Quelle parole non servivano. A volte, meglio tacere. Ora però basta che ho parlato troppo anche io...".