Quando la promozione parla dialetto reggiano

Il calciatore più rappresentativo della Reggiana non ha bisogno di troppe presentazioni: per Luca Cigarini, 36 anni, di Rivalta, parlano le 362 presenze in Serie A. Mettiamoci pure che parliamo di un reggiano doc, e il gioco è fatto.

"La gioia sportiva più grande della mia vita", ha detto post Olbia.

Luca Cigarini, vale veramente così tanto per lei questo trionfo?

"Il doppio, il triplo, non so... il quadruplo: fate voi, ma sono molto molto contento".

Quindi è la sua gioia sportiva più grande.

"Certo, è un valore aggiunto vincere a casa propria. Poi è stato un insieme di cose: dopo le delusioni degli anni passati questo successo ha cancellato quasi tutto. Una gioia immensa".

Suo padre Giulio è il presidente della Reggio Calcio. Le capita di passare dal campo?

"Molto spesso! I miei tre figli giocano lì, e quando li porto agli allenamenti mi fermo a guardarli. All’inizio erano stupiti nel vedermi, ma ora sono di casa e si sono abituati, sia i bimbi che si allenano, sia chi frequenta l’impianto".

Le avranno sicuramente detto più volte ’portaci in B’...

"No, anzi, molti evitavano l’argomento quasi per scaramanzia. La speranza, però, era nell’aria, leggevo negli occhi delle persone la voglia di vittoria. Certo alcuni erano un po’ in ansia, li capivo, ma noi siamo sempre stati vincenti e concentrati".

Il suo posto preferito di Reggio?

"Casa mia, sto benissimo con moglie e figli. Viviamo in una zona tranquilla e quando cerco serenità, nulla è meglio di casa".

Tra chi le ha fatto i complimenti c’è qualcuno che ricorda in particolare? Magari ex insegnanti o compagni di scuola.

"Ho vissuto vent’anni fuori Reggio e alcuni legami sono andati persi. Quelli che porto nel cuore sono i messaggi dei miei familiari".

I compagni di squadra le chiedono consigli sulla città?

"Per qualche mese ho fatto l’agente immobiliare (ride, ndr). Scherzo, ma soprattutto agli inizi c’è chi cerca casa, chi scuola per i figli, o ti chiede un ristorante dove andare. E poi per queste cose abbiamo un super team manager (Michele Malpeli, ndr), che per noi c’è sempre".

Nei mesi del recupero dall’infortunio al crociato ha avuto più tempo per vivere Reggio?

"Il contrario! Stavo dalla mattina alla sera a Bologna, dove lavoravo per il recupero. Ho vissuto di più Reggio quando sono rientrato, e lì qualche pranzo con famiglia o amici per i locali della città non me l’ha tolto nessuno".

È d’accordo che la Serie B può portare vantaggi in città?

"Va a rafforzarne l’identità. Però penso che bisognerà essere bravi a sfruttare il tutto. Noi dovremo fortificare la posizione della Reggiana in B, per poi ambire a qualcosa di più in alto. Intanto la città può crescere di pari passo".

Per esempio in che aspetto?

"Penso a Bergamo. Lì, all’Atalanta, ho vissuto anni dove ci si salvava ma senza altre ambizioni. Piano piano la città è cresciuta: strutture, partecipazione degli sponsor, le aziende del territorio. E la Dea si è tolta soddisfazioni in ambito europeo…".