Ferrara, per Fabio Capello, è la città che gli ha cambiato la vita, e non solo dal punto di vista sportivo. "Mi ha dato tanto – ricordò –, a partire dall’incontro con mia moglie. Ci conoscemmo in autobus, poi ci sposammo. Quando arrivai qui per giocare nella Spal avevo 15 anni, e due anni dopo debuttai in serie A contro la Sampdoria"