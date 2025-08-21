"Quest’anno per Scandiano è un anno zero"

Tra le squadre che hanno cambiato di più nel panorama delle "minors" c’è la Pallacanestro Scandiano (Serie C) che, dopo due semifinali consecutive, ha profondamente rinnovato l’organico: chiuso il fortunato ciclo con Luca Spaggiari in panchina, i biancoblu si sono radunati martedì sera per l’inizio della preparazione con un roster totalmente rinnovato e un nuovo coach come Fabio Pozzi, che all’ombra della Rocca aveva allenato già la prima squadra femminile: "Questo per noi è un anno zero – spiega il ds Alessio Bartoccetti – dove abbiamo ricostruito il gruppo con 8 giocatori nuovi su 11. Siamo felici perché abbiamo ingaggiato i ragazzi che volevamo, tutti del territorio peraltro, i migliori delle nostre zone. È una squadra equilibrata, che abbina fisicità e talento, con qualche punto in più nelle mani rispetto alle passate stagioni. L’obiettivo? Confermarci in categoria il prima possibile, per poi vedere dove potremo arrivare. Pozzi è un allenatore bravo, preparato e totalmente a disposizione del gruppo". Bertolini e Astolfi saranno i "senatori" del gruppo: "Insieme a Casu sia in campo che trasmettendo agli altri la loro attitudine al lavoro. Voglio ringraziare la società per avermi supportato, vogliamo una stagione di ripartenza, ricordando e ringraziando il corso precedente per quanto fatto, ma con la voglia di scrivere una nuova pagina della nostra storia".

Il roster. Matteo Frediani (ala, Re-Basket 2000), Luca Brevini (centro, Castelnovo Monti), Federico Guidarini (playmaker, Gelso), Giuseppe Astolfi (guardia, confermato), Riccardo Fontanili (playmaker, confermato), Marco Morini (ala, Pall. Novellara), Luca Bertolini (guardia, confermato), Matteo Martelli (ala, Re-Basket 2000), Alessandro Govi (playmaker, Vignola), Francesco Lusetti (guardia, Pall. Reggiana), Emanuele Casu (ala, CVD Casalecchio). All. Fabio Pozzi.