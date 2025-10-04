Reggiana a corrente alternata. Dionigi: "Servirà determinazione"

E’ una Reggiana animata da rammarico, ma anche opportuna autocritica, quella che arriva al Manuzzi dopo il pari interno (1-1) di martedì con lo Spezia. Sei punti in classifica, a metà più o meno della graduatoria. I granata di mister Dionigi (confermato per avere salvato la squdra con un veemente rush finale nella scorsa stagione dopo aver rilevato l’ex bianconero Viali) sono stati rivoluzionati rispetto un anno fa. La difesa a 3 il marchio di fabbrica. Portanova il punto di riferimento che garantisce potenza e qualità, Girma invece sta confermando la propria predisposizione ad andare a rete. Contro lo Spezia (l’altra punta Gondo era fuori per un problemino fisico e come titolare ha debuttato Novakovich) è stato proprio il centrocampista al quarto d’ora del secondo tempo, con un sinistro rapido da fuori area e finito sotto la traversa a pareggiare la rete di Lapadula ottenuta invece in un primo tempo dove gli emiliani erano stati timidi, impacciati, poco propositivi per una condotta di gara di basso livello e in una frazione di gioco guidata dagli ospiti.

Di diversa sostanza la ripresa, dopo cinque minuti i liguri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Hristov (fallo da ultimo uomo rilevato dal Var) e i padroni di casa hanno così aumentato il ritmo e il volume di gioco sospinti anche dal cambio effettuato durante l’intervallo da Dionigi che ha tolto il centrocampista Rover inserendo appunto Girma lesto poco dopo a riequilibrare la partita. I granata hanno provato poi a vincerla con determinazione, migliorando le giocate, aumentando il ritmo e andando anche all’arrembaggio con generosità soprattutto nel finale quando a poco più di una decina di minuti dal termine del tempo regolamentare la fortuna ha voltato le spalle a Charlys che ha colpito il palo, poi la sfera è finita contro la schiena del portiere ospite Sar ma non è carambolata in rete.

Un pari quindi a due facce per i granata che viaggiano ancora in stagione a corrente alternata per una realtà costruita per la salvezza puntando su diversi giovani, alcuni prestiti e qualche punto di riferimento di spessore ed esperienza come Portanova in particolare. Il tecnico Dionigi poi è un combattente nato e anche su tali obbligatorie caratteristiche farà leva per ottenere punti al Manuzzi.

"Le battute d’arresto – ha detto mister Dionigi guardando ai bianconeri – le hanno tutti, anche le squadre più importanti. È proprio una cosa tipica della serie B, ma il Cesena resta forte, una squadra di gamba, con un bel mix di giovani e veterani e un allenatore bravissimo che è anche un amico. È una partita da affrontare con il massimo della determinazione, cercando di avere quella compattezza che è una delle nostre prime caratteristiche. I ragazzi però sono pronti, li ho visti sereni e carichi al tempo stesso".