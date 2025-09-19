La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Calcio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Candidati impresentabiliNascite teleguidateBar CarlinoFestival FilosofiaGite autunno
Acquista il giornale
CalcioRestyling PalaFiera, meno posti. Ma tutti più comodi
19 set 2025
STEFANO BENZONI
Calcio
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Calcio
  4. Restyling PalaFiera, meno posti. Ma tutti più comodi

Restyling PalaFiera, meno posti. Ma tutti più comodi

A guidare per il quarto anno Forlì ci sarà sempre Antimo Martino, punto fermo del club che da due anni...

Lo sport del basket

Lo sport del basket

A guidare per il quarto anno Forlì ci sarà sempre Antimo Martino, punto fermo del club che da due anni ha anche l’ultima parola a livello di campagna-acquisti e cessioni che conduce in coppia con il gm Renato Pasquali, arrivato alla vigilia della nona annata a Forlì. Gli assistenti di Martino saranno sempre Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri, due tecnici di cui il coach si fida moltissimo. Entrambi sono rimasti in Romagna nonostante avessero ricevuto offerte da altri club. Il quintetto base sarà per quattro-quinti il medesimo del campionato 23-24: il play sarà Riccardo Tavernelli, le due guardie (che potranno essere impiegate come ali piccole e all’occorrenza come portatori di palla) i due americani Demonte Harper e Kadeem Allen, l’ala forte sarà l’atletico Raphael Gaspardo, mentre il centro sarà ancora Angelo Del Chiaro. Forlì, che esordirà domani a Cremona contro la Juvi, riuscirà a giocare la prima in casa fra le mura amiche del Palafiera o Unieuro Arena che dir si voglia. L’impianto è stato sottoposto nell’arco delle ultime due estati a due tranche di lavori che hanno riguardato la tinteggiatura, la sostituzione di tutti i seggiolini, il rifacimento della parte elettrica, interventi sull’impianto di illuminazione, manutenzione alla centrale termica e altro. Ad oggi, dopo che quando nacque nel 1987 aveva una capienza di 7000 posti, oggi l’impianto forlivese garantisce una capienza massima di 5.568 persone. Meno, ma tutte sedute e più comode.

s. b.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata