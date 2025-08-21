Riccione Cup, sfida tra Cividale e Pesaro

Inizia stasera la tre giorni di grande basket nella Perla Verde. È la Riccione Basket Cup ed è, di fatto, uno dei tornei di maggior interesse di tutta l’estate, almeno per quanto riguarda le formazioni di A2. Già, perché a sfidarsi al Playhall di Riccione saranno tre gruppi di grande peso nel panorama della seconda serie italiana.

Stasera il via con Cividale-Pesaro, domani si prosegue con Cividale-Fortitudo e sabato chiusura con Fortitudo-Pesaro. Palla a due sempre alle 20.30, con biglietti acquistabili anche online su Liveticket. Tanto interesse per ogni squadra.

Cividale, che al contrario delle stagioni passate sceglie un americano sotto canestro, tra l’altro di gran qualità come Freeman, per accompagnare il solito Redivo (nella foto) e il golden boy Ferrari. Poi Pesaro, in ritardo nel completamento del roster ma con curiosità per l’ultimo arrivato, il lungo lituano Regimantas Miniotas. Infine la Fortitudo di Caja, reduce dal +18 nella prima amichevole giocata a Rieti. Bologna sarà anche la prima avversaria di Rbr in un incontro ufficiale di quest’anno. Tra le due squadre si giocherà infatti la semifinale di Supercoppa venerdì 12 settembre.