Rimini, abbonamenti della discordia. Tifosi pronti a rinunciare alla tessera

Manca sempre meno al debutto ufficiale in campionato, ma in casa Rimini non migliorano le cose. Anzi, il lancio della campagna abbonamenti fa ritornare la gastrite ai tifosi. "Ripartiamo da qui", lo slogan scelto da Giusy Anna Scarcella e i suoi per convincere i tifosi a sedersi sugli spalti del ’Neri’. Ma ripartire con un progetto a scatola chiusa (anzi sigillata) non è certo il miglior modo per attirarsi le simpatie dei tifosi. Alzare i prezzi rispetto alla scorsa stagione lo è ancora meno. Nessun prezzo di favore per i vecchi abbonati, ma nemmeno per gli Under 17. "Un anno di passione, orgoglio e, soprattutto, un anno di squadra, dove ogni abbonamento è un gesto d’amore per la maglia", queste le parole scritte dal club che fanno venire i capelli dritti ai tifosi. Come quelle del presidente Espedito Siniscalchi. Quel presidente che a Rimini non ha mai visto nessuno, in fin dei conti come la proprietaria del club Giusy Anna Scarcella.

Comunque, Siniscalchi aggiunge: "Il sostegno del nostro pubblico è un valore unico. Ogni abbonamento sottoscritto è un gesto d’amore per la maglia e una spinta in più per i nostri ragazzi". Tutto questo mentre anche sul campo le cose non è che filino esattamente tutte per il verso giusto. Sbattendo la porta nella serata di martedì il difensore Matteo Gorelli ha ottenuto lo svincolo rinunciando ai suoi due anni di contratto in biancorosso. Non esattamente un biglietto da visita incoraggiante. Il centrale toscano ha fatto la valigia e ha lasciato la riviera. Cosa che presto potrebbero fare anche altri suoi ex compagni. La maggior parte di loro (non tutti) pare aver ottenuto lo stipendio di luglio (un sacrosanto diritto che pare invece come una grande conquista). Ma sui nuovi tesseramenti ancora qualche nube pare esserci. Tanto che anche Piero Braglia, rincorrendo le voci che girano per il web sui siti specializzati, sembrerebbe iniziare a perdere la pazienza. Questo perché non sarebbe ancora arrivato il via libera per la fideiussione che la Building Company sta cercando di produrre, seppur in ritardo (sarebbe dovuta essere presentata l’8 agosto, pena un’altra penalizzazione), ormai da settimane. Niente fideiussione, niente panchina per Braglia. Proprio come in Coppa Italia a Pescara.