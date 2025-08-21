Rimini, l’estate più dura. Dal trionfo in Coppa Italia alla cessione del club. Il futuro è un’incognita

La Coppa Italia di serie C messa in bacheca per la prima volta nella storia del club, la festa dei tifosi, l’orgoglio della presidente Stefania Di Salvo. Sembra passata una vita da quel martedì di aprile di poco più di quattro mesi fa (era l’8 per l’esattezza). Quattro mesi nei quali il sogno si è letteralmente trasformato in un incubo. Roba da non crederci. I primi veri segnali di resa il club della presidente Di Salvo li mostra alle prime scadenze importanti estive. L’iscrizione al campionato è una corsa contro il tempo, gli stipendi di maggio ai tesserati non vengono pagati. La manager italo-svizzera, dopo settimane e settimane di silenzi assordanti, è costretta ad uscire allo scoperto. "Siamo consapevoli – si affida come sempre al solito ’scritto’ la Di Salvo – di aver attraversato un periodo di oggettiva difficoltà gestionale e organizzativa che ha generato ritardi nei pagamenti e incertezze, provocando comprensibili preoccupazioni. Oggi ci impegniamo, con la massima trasparenza, a ripristinare la fiducia verso i nostri calciatori, i nostri dipendenti, i partner commerciali e soprattutto verso la comunità riminese che da sempre ci sostiene e ci identifica come un patrimonio condiviso. Abbiamo già avviato un piano di interventi precisi, con priorità sui pagamenti dovuti e sulla tutela dei contratti".

A distanza di qualche settimana si capisce che queste resteranno soltanto belle parole. La Di Salvo, o meglio il marito Stefano Petracca, cerca finanziatori che non trova continuando a promettere cose che mai verranno mantenute. La pazienza biancorossa è finita. I tifosi scendono in strada e l’unica via di fuga per i Petracca è quella di provare a cedere il club. Cosa non semplice, soprattutto se la si vuole realizzare nel giro di un paio di settimane. Alla porta bussano in tanti. Più o meno attendibili. Si prendono tutte in considerazione e in quel momento in riviera si capisce realmente che la Ds Sport di Stefania Di Salvo ha le ore contate in Piazzale del Popolo. Dopo appena due anni dal suo arrivo trionfale in riviera. Da Campobasso arriva il pagamento degli stipendi del mese di maggio. Si accende una piccola speranza, ma sarà soltanto un fuoco di paglia. I bonifici, comunque, non evitano alla società il deferimento e i punti di penalizzazione che devono ancora piombare sulla testa del club. Ma ci piomberanno presto.

Il Rimini ha l’acqua alla gola. La squadra parte per il ritiro a ranghi ridottissimi guidata dall’esordiente Filippo D’Alesio. Ma la bufera deve ancora arrivare. E arriva quando nelle trattative spunta il nome della Building Company srl, azienda di Carate Brianza nuova al mondo del calcio. Ma non nuovi sono gli ’uomini’ che per l’avventura sceglie l’amministratrice unica della Building Company, Giusy Anna Scarcella. Alcuni dei quali facilmente ricollegabili alla poco felice avventura della stagione precedente della Lucchese. Presto quei nomi iniziano a circolare tra i tifosi. La Curva Est prende subito posizione, ma anche i giocatori dal ritiro di Riolo Terme prendono carta e penna e scrivono un duro comunicato. "Essendo venuti a conoscenza di un probabile passaggio di proprietà imminente – scrivono – vogliamo esprimere le nostre perplessità e preoccupazioni, soprattutto alla luce dei nomi attualmente accostati alla nostra società. Nomi che, in un passato molto recente, sono stati protagonisti di gestioni discutibili, che hanno portato altre piazze a vivere momenti di forte instabilità, confusione e mancanza di rispetto".

A casa Petracca i malumori riminesi si fanno sentire. Tanto che si riprende a trattare con l’australiano Jason Bennett, anche lui interessato al club già dai primi giorni di luglio. Quando tutto sembra fatto, però, la Di Salvo e il marito ritornano sui propri passi. E l’ultimo giorno del mese c’è l’annuncio della firma sul preliminare per la cessione del club alla Building Company. La Scarcella entra prepotentemente sulla scena, nonostante i malumori dei tifosi. Minaccia querele e dice di voler fare grande il Rimini. Da lì a poco la confusione diventa caos. Il club paga gli stipendi di giugno, ma poi il nulla assoluto. Nel giro di poco la macchina si ferma. Due i ’blocchi’ principali: da una parte ’ballano’ i 200.000 euro per pagare il debito all’ex presidente Rota (per il quale il tribunale di Milano ha sequestrato le quote della società) e dall’altra c’è la fideiussione di 420.000 euro non pagata dalla nuova proprietà (?) a bloccare tutta la parte sportiva del progetto Rimini. Sempre che di progetto si possa parlare. Due questioni ancora aperte, quando mancano poche ore all’inizio del campionato.