Rinviato il match di Supercoppa

L’impresa recente della Virtus in Conference League ha aggiornato la storia del calcio di San Marino, ma comporta anche alcune logiche conseguenze sulla pianificazione dei prossimi impegni interni del calcio del Titano. La prima è lo slittamento a data da destinarsi della finale di Supercoppa sammarinese (che si sarebbe dovuta giocare il 26 agosto, ossia appena due giorni prima della gara di ritorno dei neroverdi con il Breidablik). La seconda è lo spostamento di Virtus-La Fiorita, partita valevole per la prima giornata del campionato sammarinese 2025-26 il cui inizio è ormai dietro l’angolo. In questo caso, però, le coordinate sono già note: neroverdi e gialloblù di Montegiardino si sfideranno domenica 31 agosto alle 17.30 allo stadio di Dogana. Piccoli aggiustamenti per una impresa storica, quella della Virtus, che non dispiacciono.