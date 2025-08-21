Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Calcio
Riviviamo le emozioni forti di un 'miracolo'
21 ago 2025
GIUSEPPE MAROTTA
Calcio
Riviviamo le emozioni forti di un ’miracolo’

Sabato 10 maggio: centinaia di tifosi in stazione per acclamare la squadra che la sera prima aveva ottenuto la salvezza a Castellammare.

È sabato 10 maggio: centinaia di tifosi si radunano alla stazione Mediopadana di Reggio. La sera prima, infatti, Girma aveva firmato la doppietta del 2-0 di Castellammare di Stabia con la Juve che voleva dire salvezza matematica con un turno d’anticipo. E tutta la gioia granata prende forma proprio la mattina dopo in stazione: appena la squadra imbocca l’ingresso dell’atrio, ecco la folla incontenibile pronta ad accoglierla tra canti e non solo.

Spunta una bottiglia di vino che finirà tra le mani di capitan Rozzio, a simboleggiare un brindisi tra squadra e il suo popolo. Il più acclamato? Non c’è nemmeno il dubbio: mister Davide Dionigi, quasi santificato dai tifosi che cercavano il suo sguardo, un autografo o un foto. Una festa di un’ora, ma intensa per emozioni e pura felicità dopo settimane travagliate. Memorabili i cori cantati tra bandiere e fumogeni con i tifosi che accerchiavano la squadra, coi giocatori che si erano letteralmente lasciati andare all’abbraccio generale dei supporters granata. Un tutt’uno, una stazione che per un’ora è diventata la curva sud. Piano piano la gente inizia ad andarsene, e indovinate gli ultimi a lasciare la stazione? Il mister, il capitano Rozzio, e il beniamino assoluto Libutti. Come a dire: noi vogliamo goderci tutto questo davvero fino all’ultima goccia.

g.m.

