Riviviamo le emozioni forti di un ’miracolo’

È sabato 10 maggio: centinaia di tifosi si radunano alla stazione Mediopadana di Reggio. La sera prima, infatti, Girma aveva firmato la doppietta del 2-0 di Castellammare di Stabia con la Juve che voleva dire salvezza matematica con un turno d’anticipo. E tutta la gioia granata prende forma proprio la mattina dopo in stazione: appena la squadra imbocca l’ingresso dell’atrio, ecco la folla incontenibile pronta ad accoglierla tra canti e non solo.

Spunta una bottiglia di vino che finirà tra le mani di capitan Rozzio, a simboleggiare un brindisi tra squadra e il suo popolo. Il più acclamato? Non c’è nemmeno il dubbio: mister Davide Dionigi, quasi santificato dai tifosi che cercavano il suo sguardo, un autografo o un foto. Una festa di un’ora, ma intensa per emozioni e pura felicità dopo settimane travagliate. Memorabili i cori cantati tra bandiere e fumogeni con i tifosi che accerchiavano la squadra, coi giocatori che si erano letteralmente lasciati andare all’abbraccio generale dei supporters granata. Un tutt’uno, una stazione che per un’ora è diventata la curva sud. Piano piano la gente inizia ad andarsene, e indovinate gli ultimi a lasciare la stazione? Il mister, il capitano Rozzio, e il beniamino assoluto Libutti. Come a dire: noi vogliamo goderci tutto questo davvero fino all’ultima goccia.

g.m.