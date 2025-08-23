Saccani a Maranello. Ingrami, grave ko

In Promozione si muove il Maranello che annuncia l’arrivo in difesa di Alessandro Saccani (2005) ex Formigine e Terre di Castelli, che si aggrega al gruppo dopo aver svolto due settimane di preparazione con la squadra di Tosi. Non ci sarà invece il centrocampista 2002 Alessandro Ricci ex Spilamberto: dopo un infortunio al Torneo della Montagna ha preferito fare un passo indietro e dovrebbe andare al Levizzano in Seconda. Brutte notizie invece per l’attaccante Riccardo Ingrami che ha finito la stagione prima di cominciare per la rottura del legamento crociato. In Terza il Manzolino ha preso l’esterno Manuel De Luca, proveniente dalla Persicetana. Domani scatta la Coppa di Eccellenza (ore 17.30) con le gare della prima giornata dei 9 gironi da 4 squadre da cui passano le 9 vincenti e le 7 migliori seconde. Nel girone 3 domani si giocano Arcetana-Vianese e Formigine-Terre di Castelli; nel girone 4 in campo Fabbrico-Cdr Mutina e Rolo-Campagnola.