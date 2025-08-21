Sam, un addio pesante

Calcio
CalcioSan Marino si allena con Malta
21 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
Calcio
  4. San Marino si allena con Malta

San Marino si allena con Malta

Non si ferma un attimo la Nazionale di San Marino. Se agosto è stato il mese delle amichevoli, a settembre...

Non si ferma un attimo la Nazionale di San Marino. Se agosto è stato il mese delle amichevoli, a settembre per la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli ci sarà molto da fare. Infatti, per i biancazzurri l’impegno sul campo il prossimo mese sarà doppio. Immediatamente dopo la già prevista gara delle qualificazioni ruropee contro la Bosnia ed Erzegovina, programmata per mercoledì 6 settembre al San Marino Stadium, i titani voleranno a Malta per un’amichevole ufficiale. L’incontro si disputerà al Ta’ Qali Stadium martedì 9 settembre con fischio d’inizio alle 19. Appena qualche settimana fa i biancazzurri si sono allenati in amichevole contro il Modena. Calcio e solidarietà in quell’occasione (coinvolti anche l’Istituto per la sicurezza sociale sammarinese e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena) contro la ex squadra del commissario tecnico Cevoli.

