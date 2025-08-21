San Marino si allena con Malta

Non si ferma un attimo la Nazionale di San Marino. Se agosto è stato il mese delle amichevoli, a settembre per la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli ci sarà molto da fare. Infatti, per i biancazzurri l’impegno sul campo il prossimo mese sarà doppio. Immediatamente dopo la già prevista gara delle qualificazioni ruropee contro la Bosnia ed Erzegovina, programmata per mercoledì 6 settembre al San Marino Stadium, i titani voleranno a Malta per un’amichevole ufficiale. L’incontro si disputerà al Ta’ Qali Stadium martedì 9 settembre con fischio d’inizio alle 19. Appena qualche settimana fa i biancazzurri si sono allenati in amichevole contro il Modena. Calcio e solidarietà in quell’occasione (coinvolti anche l’Istituto per la sicurezza sociale sammarinese e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena) contro la ex squadra del commissario tecnico Cevoli.