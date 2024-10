Sassuolo Rodaggio finito, ora si fa sul serio

Mai stato così bene, il Sassuolo, che plana su un derby che in campionato non si giocava dalla primavera del 2013. È ‘solo’ terzo in classifica, a rincorrere Pisa e Spezia, è vero, ma da settembre ad oggi quella che Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri hanno affidato a Fabio Grosso dandogli un compito ben preciso ("risalire il prima possibile") è la squadra che corre più forte di tutte, nonché l’unica neopromossa che si è confermata, finora, ‘una squadra di Serie A che gioca in B’.

Avvio contraddittorio (cinque punti in quattro gare, per i neroverdi) figlio anche di un’estate piena di cambiamenti e di un mercato che, ancora aperto, turbava i sonni del già citato Fabio Grosso non meno di quanto turbasse le giornate di big (Laurientè, certo, ma anche Doig e Thorstvedt) che voci oltremodo insistenti volevano in partenza, ok. Ma, finiti agosto e il calciomercato, è cominciato il Sassuolo che, affacciatosi alla prima pausa stagionale da tredicesimo in classifica, ha cominciato a correre e non si è più fermato. Grosso ha attinto da una rosa extralarge – cui le ultime settimane hanno aggiunto un certo Domenico Berardi, rientrato dopo sette mesi di stop, capace di infilare tre assist nei 45’ giocati fin qua – riuscendo in quello che non a tutti gli allenatori che devono gestire gruppi numericamente troppo assortiti riesce. Ovvero cambiare i fattori senza che il prodotto cambi. I fattori – i giocatori, ovviamente – sono cambiati sempre (mai lo stesso undici dal 1’, per i neroverdi, quasi sempre almeno 5 cambi a gara in corso) ma il risultato, da cinquanta giorni a questa parte, non è cambiato praticamente mai. Nel senso che il Sassuolo dell’avvio, che aveva pareggiato contro Catanzaro e Bari in trasferta, battuto il Cesena e perso con la Cremonese in casa prima della pausa di settembre, da lì non ha più sbagliato (quasi) nulla.

Da allora ad oggi cinque gare, 13 punti figli di un pari e quattro vittorie, 14 gol segnati e 3 subiti, con tre clean sheet cui va aggiunto quello che ha permesso ai neroverdi di andare anche oltre, complice lo 0-2 imposto al Lecce al via del Mare, i sedicesimi di Coppa Italia e regalarsi gli ottavi contro il Milan al Meazza. Si disse, a margine della gara – prima e unica – che il Sassuolo perse contro la Cremonese, che i grigiorossi avevano insegnato alla squadra di Grosso come ci si calava nel clima della B, e non si può dire i neroverdi non abbiano mandato a memoria la lezione, capitalizzandola. E trasformando una rosa che diversi addetti ai lavori definiscono ‘illegale’ per la cadetteria in una ‘gioiosa macchina da guerra’ che nell’ultimo mese e mezzo ha fatto meglio di tutti, risalendo dal 13mo al terzo posto in classifica. E accelerando come nessuno ha saputo fare, da fine agosto ad oggi: 13 punti il Sassuolo, 12 il Pisa capolista, 10 lo Spezia secondo in classifica, con i neroverdi che hanno ‘mangiato’ quattro punti ai toscani e tre ai liguri in cinque giornate. "Ho più o meno un’idea della classifica, ma è ancora troppo presto per guardarla", ha detto Fabio Grosso dopo aver sbancato il ‘Rigamonti’ la settimana scorsa e l’idea è che in effetti il tecnico neroverde la tenga d’occhio, la posizione, ma senza troppi assilli, Intanto perché, a dispetto di Pisa e Spezia, fin qua numeri alla mano più efficaci del Sassuolo, la classifica sorride, e poi perché il ‘suo’ Sassuolo, Grosso, si sta prendendo il tempo che serve per costruirlo e farne una ‘lepre’ possibile quando i punti varranno doppio. E sapendo bene, soprattutto, che i responsi autunnali non sono meno ‘caduchi’ di quelli estivi e che l’unica strada da percorrere, per il Sassuolo che dopo un decennio è tornato ad esplorare il ‘pianeta Serie B’, è "continuare a lavorare per crescere, e andare in campo, gara dopo gara, per fare sempre il massimo". Un luogo comune, forse, ma al quale il tecnico del Sassuolo non si sottrae.